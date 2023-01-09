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  • Винахідник із Кривого Рогу перетворив електрогрузовик на гігантський павербанк

Винахідник із Кривого Рогу перетворив електрогрузовик на гігантський павербанк

Сьогодні 14:18
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Винахідник із Кривого Рогу Віталій Бризгалов, який виготовив першу українську електровантажівку, знайшов нове призначення для свого електрокару.

Новости Днепра про Винахідник із Кривого Рогу перетворив електрогрузовик на гігантський павербанк

Про це він розповів на своїй сторінці на фейсбук.

Зараз Віталій займається виготовленням військових баггі та дронів для наших захисників. Нормальній роботі заважають відключення світла, які почалися після атак РФ на нашу інфраструктуру. Проте винахідник вирішив використати свою електровантажівку, як гігантський павербанк, поки не знайде альтернативу.

І знов день без світла.. запустили резерв. Coolon тепер, як величезний power bank. Допомогає допомогати. Проблема генератору ще не вирішена. По резерву заряджання, робимо дещо з компонентів електромобільності. Дорогувато виходить резерв, але наше виробництво того потребує, – написав Віталій.

Нагадаємо, криворіжський винахідник Віталій Бризгалов виготовив перший український електрогрузовик. Машина здатна перевозити вантаж 1,5-2,5 тонн, а заряду вистачає на 200-300 кілометрів. У 2022 він планував запустити своє виробництво, проте війна зламала всі плани.

Новости Днепра про Винахідник із Кривого Рогу перетворив електрогрузовик на гігантський павербанк

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