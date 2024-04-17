У Дніпрі біля “Сільпо” з ранку сидить прив’язаний до стовпа собака: люди несуть йому воду

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З самого ранку біля «Сільпо» сидить прив’язаний до стовпа покинутий собака – до себе він нікого не підпускає.
Небайдужі люди залишили для тваринки воду та їжу. На місце викликали КП “Зооконтроль”.
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