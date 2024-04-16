До уваги пасажирів! 17 квітня 2024 року буде внесено зміни в роботу трамваїв №5, №12 та №16.
Закінчать роботу раніше трамваї №5 та №12. Останні відправлення:
– маршрут №5
• від ж/м Західний о 20:13;
• від Університету науки і технологій о 21:02;
– маршрут №12
• від пл. Старомостова о 19:47;
• від заводу Металовиробів о 20:42.
Також скасовуються рейси маршруту №16:
– від вул. Ігоря Сікорського о 21:22;
– від вул. Бориса Кротова о 21:52.
Зміни пов’язані з ремонтом колії по просп. Лесі Українки.
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