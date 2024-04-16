Завтра в Дніпрі популярні трамваї змінять графік руху - Днепр Инфо
Завтра в Дніпрі популярні трамваї змінять графік руху
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Сегодня 14:54

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Новости Днепра про Завтра в Дніпрі популярні трамваї змінять графік руху

До уваги пасажирів! 17 квітня 2024 року буде внесено зміни в роботу трамваїв №5, №12 та №16.

Закінчать роботу раніше трамваї №5 та №12. Останні відправлення:

– маршрут №5
• від ж/м Західний о 20:13;
• від Університету науки і технологій о 21:02;

– маршрут №12
• від пл. Старомостова о 19:47;
• від заводу Металовиробів о 20:42.

Також скасовуються рейси маршруту №16:

– від вул. Ігоря Сікорського о 21:22;
– від вул. Бориса Кротова о 21:52.

Зміни пов’язані з ремонтом колії по просп. Лесі Українки.

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