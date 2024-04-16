Завтра в Дніпрі популярні трамваї змінять графік руху

Важлива інформація!

До уваги пасажирів! 17 квітня 2024 року буде внесено зміни в роботу трамваїв №5, №12 та №16.

Закінчать роботу раніше трамваї №5 та №12. Останні відправлення:

– маршрут №5

• від ж/м Західний о 20:13;

• від Університету науки і технологій о 21:02;

– маршрут №12

• від пл. Старомостова о 19:47;

• від заводу Металовиробів о 20:42.

Також скасовуються рейси маршруту №16:

– від вул. Ігоря Сікорського о 21:22;

– від вул. Бориса Кротова о 21:52.

Зміни пов’язані з ремонтом колії по просп. Лесі Українки.

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