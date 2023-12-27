Нестандартные, но душевные: в Днепре появились десятки уникальных народных елок

Фотографии дворовых елочек опубликовали в сообществе на Facebook «Райончик».
Уже второй раз на левом берегу местные украшают народные елки. К рождественским праздникам украсили 35 зеленых красавиц. Они появились во дворах «Райончика», Левобережного-3, Клочко-6, Самаровки, Приднепровска, Северного, Рыболовска и Чаплев.
Украшали деревья жители микрорайонов своими руками. В некоторых дворах елки посажены в землю, но есть и искусственные.
Заметим, что в остальных городах Украины такой традиции нет, поэтому здесь Днепр уникален. Народные елки лишены пафоса, они простенькие, а украшения на них иногда очень нестандартны. Впрочем, они всегда излучают душевность и праздничное настроение.
Есть и совсем крохотные деревца.
Напомним, в этом году в Днепре установили три основных городских елки. В Прибрежном сквере, парке Шевченко и на Слобожанском проспекте в новом сквере Алексея Хильского. А где погулять во время новогодних каникул мы рассказывали ТУТ.
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