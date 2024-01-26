Несколько мешков набитых тысячами долларов, изъятых в банды из Днепра, отдали в госбюджет

Участники банды из Днепра "внесли" немалый вклад в бюджет Украины.

Несколько мешков «зеленых», которые изъяли у банды из Днепра, передали в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как напомнили в Нацполиции, в декабре 2023 года правоохранители провели на Днепропетровщине масштабную спецоперацию, которая длилась около двух суток. Тогда были задержаны участники преступной группы, подозреваемой в торговле оружием.

В ходе обысков у «бизнесменов» обнаружили арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Они также хранили наличными 5,7 миллиона долларов, почти 50 тысяч евро, более 700 тысяч гривен. Кроме того, имели автопарк из пяти автомобилей премиум-класса.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. 23 января по решению Индустриального районного суда Днепра деньги, изъятые у участников преступной группы, переданы в коммерческое использование в АРМА.

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