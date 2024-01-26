Кілька мішків набитих тисячами доларів, вилучених у банди з Дніпра, віддали до держбюджету

Учасники банди з Дніпра "зробили" чималий внесок до бюджету України.

Кілька мішків “зелених”, які вилучили у банди з Дніпра, передали до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як нагадали у Нацполіції, у грудні 2023 року правоохоронці провели на Дніпропетровщині масштабну спецоперацію, яка тривала майже 2 доби. Тоді були затримані учасники злочинної групи, яку підозрюють у торгівлі зброєю.

Під час обшуків у “бізнесменів” виявили арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Вони також зберігали готівкою 5,7 мільйона доларів, майже 50 тисяч євро, понад 700 тисяч гривень. Крім цього, мали автопарк з п’яти автомобілів преміум-класу.

Зараз підозрювані перебувають під вартою. 23 січня за рішенням Індустріального районного суду Дніпра гроші, вилучені в учасників злочинної групи, передано у комерційне користування до АРМА.

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