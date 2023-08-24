Необычные факты про 24 области Украины: село из камня, место, где жили изобретатели керосинки и воздушных шаров

В июле 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины, которая стала предвестником независимости, а позже, 24 августа 1991 года был принят и Акт провозглашения независимости Украины.

В этот день, журналисты dnepr.info собрали интересные факты о 24 регионах Украины: по одному факту с каждой области и плюс еще один – про АР Крым.

Винницкая область

Область граничит сразу с 7 другими регионами – Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Одесской и другими областями и даже другой страной – Молдовой. Ни одна другая область в Украине не может этим похвастаться. А еще на целый месяц Винница стала столицей Украины. Случилось это в 1919 году, когда туда переехала Директория УНР.

Волынская область

Тут находится самое глубокое озеро Украины – Свитязь. Его глубина более 58 метров. Одна из достопримечательностей региона – Луцкий замок или Замок Любарта можно увидеть на обороте купюры в 200 грн.

Днепропетровщина

За всю историю Запорожского казачества было построено восемь Сечей, на территории нашей области находилось пять из них. А Кривой Рог считается одним из самых длинных городов не только Украины, но и всей Европы – город «растянулся» на 126 км.

Донецкая область

Основателем областного центра является англичанин Джон Юз, в честь его ранее город назывался Юзовка. Для рабочих в городе он построил больницы, телеграф, школы, синагоги и даже открыл пивоварню. Трудившиеся на добыче угля англичане «привезли» с собой новую спортивную игру – футбол.

Житомирская область

Площадь области почти 30 кв км – это больше чем все государство Израиль. А еще тут живет самое большое количество бобров в Украине – более 22% от всех в стране. В Житомирской области находится заказник Каменное село. Огромные каменные глыбы покрыты мхом имеют форму домов, храмов и других строений. Откуда взялись эти валуны и почему они такой причудливой формы никто не знает. Есть версия, что их так обтесал ледник во время своего движения несколько тысяч лет назад.

Закарпатская область

Почти 80% территории области занимают горы. Тут находится самая высокая гора в Украине – Говерла. Ее высота 2061 м. Также тут находится озеро Синевир – самое большое озеро в горах. Его площадь составляет около 7 гектаров.

Запорожская область

Тут находится самый крупный остров на Днепре – Хортица. Его площадь почти 24 кв км или 10% от современной территории Запорожья. В одном из районов города есть переулок Кия, который соседствует с переулками Щека и Лыбиди, а также улицами Ярослава Мудрого и Святославской.

Ивано-Франковская область

Свое название областной центр получил только в 1962 году, в честь 300-летнего юбилея, до этого с 1662 по 1962 город назывался Станислав. Тут есть необычный памятник яйцу и одна из самых маленьких площадей в Украине– ее площадь всего 360 кв м.

Киевщина

В Киеве есть одна из самых древних улиц в Украине – Владимирская. Ее основали более тысячи лет назад. Крещатик считается одной из самых широких улиц страны. Чтобы перейти с одного края на другой – нужно пройти 75 метров. Также в столице есть одно из самых старых деревьев в стране – Дуб Вильгельма Кристена. Его возраст порядка 700 лет.

Кировоградская область

Кропивницкий – областной центр единственный в Украине названный в честь актера театра. А еще тут в 1785 году был основан первый в Украине сахарный завод и первая гражданская типография. Также в Кропивницком была открыта первая в стране профессиональная школа для актеров.

Луганская область

Место, где расположен город Сватово когда-то было на дне мирового океана, в его окрестностях местные жители долгое время находили останки крупных рыб. Название железнодорожной станции «Попасная» упоминается в романе Ильфа и Петрова «12 стульев».

Львовская область

Во Львове была изобретена керосиновая лампа и запущен в воздух воздушный шар. Также здесь появилась первая украинская железная дорога.

Николаевская область

Тут расположена одна из самых старых морских обсерваторий в Европе. Одновременно это самая высокая точка Николаева.

Одесская область

Протяженность подземных катакомб в Одессе составляет 2,5 тыс км, это на 200 км больше, чем расстояние по прямой от Одессы до Лондона. В катакомбах прятались преступники, контрабандисты и партизаны. В одном из сел Одессы находится самый большой гранитный памятник в мире. 16 метровая скульптура посвящена чабану.

Полтавская область

Регіон вважається батьківщиною однієї з традиційних українських страв – галушки. У Полтаві навіть є пам’ятний знак на честь неї. А ще у Полтаві народився Іцхак Бен-Цві – один з засновників держави Ізраїль та Симон Петлюра.

Ровенская область

В Ровенской области находится знаменитый «Тоннель Влюбленных» — ограда из деревьев над железной дорогой. В самом городе ровно был найден янтарный камень, возраст которого насчитывал 40 млн лет. В нем были «залиты» скорпионы, муравьи и другие древние насекомые. Во время образования этого камня территория Украины была островом среди моря.

Сумская область

В центре города Сумы есть фонтан-памятник Сумке. Он создан в виде колодца с каменной аркой на которой висит сумка с деньгами и из нее льется вода. По легенде, основатель города вместе с казаками в речке Сумка нашел три охотничьи сумки с монетами. И в честь этой находке город и получил название.

Черкасская область

В Черкассах находится «Белый лотос» крупнейший буддийский храм в Европе. Здание венчает старинный 300-летний колокол.

Чергниговская область

Является второй по площади самой большой областью Украины. Также тут находится самое большое село в Украине, площадь которого 1918 га. На территории области находится город Батурин – бывшая гетьманская столица Украины.

Черновицкая область

В Черновцах уже много лет подряд в 12:00 на городской ратуше трубач играет песню-визитку города «Марічка». Во время воздушных тревог он играет ее по расписанию, но в бомбоубежище.

АР Крым

Самым старым городом полуострова является Керч. Также в Крыму находится один из самых высоких водопадов Европы – Учан Су. Его высота 98 метров.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: