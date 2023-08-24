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  • Необычные факты про 24 области Украины: село из камня, место, где жили изобретатели керосинки и воздушных шаров

Необычные факты про 24 области Украины: село из камня, место, где жили изобретатели керосинки и воздушных шаров

Сегодня 15:42
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В июле 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины, которая стала предвестником независимости, а позже, 24 августа 1991 года был принят и Акт провозглашения независимости Украины.

В этот день, журналисты dnepr.info собрали интересные факты о 24 регионах Украины: по одному факту с каждой области и плюс еще один – про АР Крым.

Винницкая область

Область граничит сразу с 7 другими регионами – Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Одесской и другими областями и даже другой страной – Молдовой. Ни одна другая область в Украине не может этим похвастаться. А еще на целый месяц Винница стала столицей Украины. Случилось это в 1919 году, когда туда переехала Директория УНР.

Волынская область

Тут находится самое глубокое озеро Украины – Свитязь. Его глубина более 58 метров. Одна из достопримечательностей региона – Луцкий замок или Замок Любарта можно увидеть на обороте купюры в 200 грн.

Новости Днепра про Необычные факты про 24 области Украины: село из камня, место, где жили изобретатели керосинки и воздушных шаров

Днепропетровщина

За всю историю Запорожского казачества было построено восемь Сечей, на территории нашей области находилось пять из них.  А Кривой Рог считается одним из самых длинных городов не только Украины, но и всей Европы – город «растянулся» на 126 км.

Донецкая область

Основателем областного центра является англичанин Джон Юз, в честь его ранее город назывался Юзовка. Для рабочих в городе он построил больницы, телеграф, школы, синагоги и даже открыл пивоварню. Трудившиеся на добыче угля англичане «привезли» с собой новую спортивную игру – футбол.

Житомирская область

Площадь области почти 30 кв км – это больше чем все государство Израиль. А еще тут живет самое большое количество бобров в Украине – более 22% от всех в стране. В Житомирской области находится заказник Каменное село. Огромные каменные глыбы покрыты мхом имеют форму домов, храмов и других строений. Откуда взялись эти валуны и почему они такой причудливой формы никто не знает. Есть версия, что их так обтесал ледник во время своего движения несколько тысяч лет назад.

Новости Днепра про Необычные факты про 24 области Украины: село из камня, место, где жили изобретатели керосинки и воздушных шаров

Закарпатская область

Почти 80% территории области занимают горы. Тут находится самая высокая гора в Украине – Говерла. Ее высота 2061 м. Также тут находится озеро Синевир – самое большое озеро в горах. Его площадь составляет около 7 гектаров.

Новости Днепра про Необычные факты про 24 области Украины: село из камня, место, где жили изобретатели керосинки и воздушных шаров

Запорожская область

Тут находится самый крупный остров на Днепре – Хортица. Его площадь почти 24 кв км или 10% от современной территории Запорожья. В одном из районов города есть переулок Кия, который соседствует с переулками Щека и Лыбиди, а также улицами Ярослава Мудрого и Святославской.

Ивано-Франковская область

Свое название областной центр получил только в 1962 году, в честь 300-летнего юбилея, до этого с 1662 по 1962 город назывался Станислав. Тут есть необычный памятник яйцу и одна из самых маленьких площадей в Украине– ее площадь всего 360 кв м.

Киевщина

В Киеве есть одна из самых древних улиц в Украине – Владимирская. Ее основали более тысячи лет назад. Крещатик считается одной из самых широких улиц страны. Чтобы перейти с одного края на другой – нужно пройти 75 метров. Также в столице есть одно из самых старых деревьев в стране – Дуб Вильгельма Кристена. Его возраст порядка 700 лет.

Новости Днепра про Необычные факты про 24 области Украины: село из камня, место, где жили изобретатели керосинки и воздушных шаров

Кировоградская область

Кропивницкий – областной центр единственный в Украине названный в честь актера театра. А еще тут в 1785 году был основан первый в Украине сахарный завод и первая гражданская типография. Также в Кропивницком была открыта первая в стране профессиональная школа для актеров.

Луганская область

Место, где расположен город Сватово когда-то было на дне мирового океана, в его окрестностях местные жители долгое время находили останки крупных рыб. Название железнодорожной станции «Попасная» упоминается в романе Ильфа и Петрова «12 стульев».

Львовская область

Во Львове была изобретена керосиновая лампа и запущен в воздух воздушный шар. Также здесь появилась первая украинская железная дорога.

Новости Днепра про Необычные факты про 24 области Украины: село из камня, место, где жили изобретатели керосинки и воздушных шаров

Николаевская область

Тут расположена одна из самых старых морских обсерваторий в Европе. Одновременно это самая высокая точка Николаева.

Одесская область

Протяженность подземных катакомб в Одессе составляет 2,5 тыс км, это на 200 км больше, чем расстояние по прямой от Одессы до Лондона. В катакомбах прятались преступники, контрабандисты и партизаны. В одном из сел Одессы находится самый большой гранитный памятник в мире. 16 метровая скульптура посвящена чабану.

Новости Днепра про Необычные факты про 24 области Украины: село из камня, место, где жили изобретатели керосинки и воздушных шаров

Полтавская область

Регіон вважається батьківщиною однієї з традиційних українських страв – галушки. У Полтаві навіть є пам’ятний знак на честь неї. А ще у Полтаві народився Іцхак Бен-Цві – один з засновників держави Ізраїль та Симон Петлюра.

Новости Днепра про Необычные факты про 24 области Украины: село из камня, место, где жили изобретатели керосинки и воздушных шаров

Ровенская область

В  Ровенской области находится знаменитый «Тоннель Влюбленных» — ограда из деревьев над железной дорогой. В самом городе ровно был найден янтарный камень, возраст которого насчитывал 40 млн лет. В нем были «залиты» скорпионы, муравьи и другие древние насекомые. Во время образования этого камня территория Украины была островом среди моря.

Сумская область

В центре города Сумы есть фонтан-памятник Сумке. Он создан в виде колодца с каменной аркой на которой висит сумка с деньгами и из нее льется вода. По легенде, основатель города вместе с казаками в речке Сумка нашел три охотничьи сумки с монетами. И в честь этой находке город и получил название.

Новости Днепра про Необычные факты про 24 области Украины: село из камня, место, где жили изобретатели керосинки и воздушных шаров

Черкасская область

В Черкассах находится «Белый лотос» крупнейший буддийский храм в Европе.  Здание венчает старинный 300-летний колокол.

Чергниговская область

Является второй по площади самой большой областью Украины. Также тут находится самое большое село в Украине, площадь которого 1918 га. На территории области находится город Батурин – бывшая гетьманская столица Украины.

Черновицкая область

В Черновцах уже много лет подряд в 12:00 на городской ратуше трубач играет песню-визитку города «Марічка». Во время воздушных тревог он играет ее по расписанию, но в бомбоубежище.

АР Крым

Самым старым городом полуострова является Керч. Также в Крыму находится один из самых высоких водопадов Европы – Учан Су. Его высота 98 метров.

Новости Днепра про Необычные факты про 24 области Украины: село из камня, место, где жили изобретатели керосинки и воздушных шаров

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