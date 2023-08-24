Незвичайні факти про 24 області України: місце, де жили винахідники гасової лампи та повітряних куль

У липні 1990 року Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України, яка стала провісником незалежності, а пізніше, 24 серпня 1991 року, був прийнятий і Акт проголошення незалежності України.

Цього дня журналісти dnepr.info зібрали цікаві факти про 24 регіони України: за одним фактом з кожної області та плюс ще один – про АР Крим.

Вінницька область

Область межує одразу з 7 іншими регіонами – Київською, Житомирською, Хмельницькою, Одеською та іншими областями та навіть іншою країною – Молдовою. Жодна інша область в Україні не може цим похвалитися. А ще цілий місяць Вінниця стала столицею України. Сталося це 1919 року, коли туди переїхала Директорія УНР.

Волинська область

Тут знаходиться найглибше озеро України – Світязь. Його глибина понад 58 метрів. Однією з визначних пам’яток регіону є Луцький замок або Замок Любарта можна побачити на обороті купюри в 200 грн.

Дніпропетровщина

За всю історію Запорізького козацтва було збудовано вісім Січ, на території нашої області було п’ять із них. А Кривий Ріг вважається одним із найдовших міст не лише України, а й усієї Європи – місто «розтягнулося» на 126 км.

Донецька область

Засновником обласного центру є англієць Джон Юз, на честь його раніше місто називалося Юзівкою. Для робітників у місті він збудував лікарні, телеграф, школи, синагоги і навіть відкрив броварню. Англійці, які працювали на видобутку вугілля, «привезли» з собою нову спортивну гру – футбол.

Житомирська область

Площа області майже 30 кв км – це більше, ніж вся держава Ізраїль. А ще тут мешкає найбільша кількість бобрів в Україні – понад 22% від усіх у країні. На Житомирщині знаходиться заказник Кам’яне село. Величезні кам’яні брили вкриті мохом мають форму будинків, храмів та інших будівель. Звідки взялися ці валуни і чому вони такої форми ніхто не знає. Є версія, що їх так обтесав льодовик під час свого руху кілька тисяч років тому.

Закарпатська область

Майже 80% території області займають гори. Тут є найвища гора в Україні – Говерла. Її висота 2061 м. Також тут знаходиться озеро Синевир – найбільше озеро у горах. Його площа складає близько 7 га.

Запорізька область

Тут є найбільший острів на Дніпрі – Хортиця. Його площа майже 24 кв. км або 10% від сучасної території Запоріжжя. В одному з районів міста є провулок Кия, який розташований поруч з провулками Щека та Либіді, а також вулицями Ярослава Мудрого та Святославської.

Івано-Франківська область

Свою назву обласний центр отримав лише у 1962 році, на честь 300-річного ювілею, до цього з 1662 по 1962 рік місто називалося Станіслав. Тут є незвичайний пам’ятник яйцю та одна з найменших площ в Україні – її розмір всього 360 кв.

Київщина

У Києві є одна із найдавніших вулиць в Україні – Володимирська. Її заснували понад тисячу років тому. Хрещатик вважається однією з найширших вулиць країни. Щоб перейти з одного краю на інший, потрібно пройти 75 метрів. Також у столиці є одне з найстаріших дерев у країні – Дуб Вільгельма Крістена. Його вік близько 700 років.

Кіровоградська область

Кропивницький – обласний центр єдиний в Україні, названий на честь актора театру. А ще тут 1785 року було засновано перший в Україні цукровий завод та першу цивільну друкарню. Також у Кропивницькому було відкрито першу в країні професійну школу для акторів.

Луганська область

Місце, де розташоване місто Сватове колись було на дні світового океану, на його околицях місцеві жителі довгий час знаходили останки великих риб. Назва залізничної станції «Попасна» згадується у романі Ільфа та Петрова «12 стільців».

Львівська область

У Львові було винайдено гасову лампу та запущено першу в світі повітряну кулю. Також тут з’явилась перша українська залізниця.

Миколаївська область

Тут розташована одна з найстаріших морських обсерваторій у Європі. Водночас це найвища точка Миколаєва.

Одеська область

Протяжність підземних катакомб в Одесі становить 2,5 тис км, це на 200 км більше, ніж відстань на пряму від Одеси до Лондона. У катакомбах ховалися злочинці, контрабандисти та партизани. В одному із сіл Одеси знаходиться найбільша гранітна пам’ятка у світі – 16-метрова скульптура присвячена чабану.

Полтавська область

Регіон вважається батьківщиною однієї з традиційних українських страв – галушки. У Полтаві навіть є пам’ятний знак на її честьї. А ще у Полтаві народився Іцхак Бен-Цві – один із засновників держави Ізраїль та Симон Петлюра.

Рівненська область

На Рівненщині знаходиться знаменитий «Тонель Закоханих» – огорожа з дерев над залізницею. У самому місті було знайдено бурштиновий камінь, вік якого налічував 40 млн років. У ньому були «залиті» скорпіони, мурахи та інші давні комахи. Під час утворення цього каменю територія України була островом серед моря.

Сумська область

У центрі міста Суми є фонтан пам’ятник Сумці. Він створений у вигляді колодязя з кам’яною аркою, на якій висить сумка з грошима і з неї ллється вода. За легендою, засновник міста разом із козаками у річці Сумка знайшов три мисливські сумки з монетами. І на честь цієї знахідки місто й отримало назву.

Черкаська область

У Черкасах знаходиться «Білий лотос» – найбільший буддійський храм у Європі. Будівлю вінчає старовинний 300-річний дзвін.

Чернігівська область

Є другою за площею найбільшою областю України. Також тут є найбільше село в Україні, площа якого 1918 га. На території області знаходиться місто Батурин – колишня гетьманська столиця України.

Чернівецька область

У Чернівцях уже багато років поспіль о 12.00 на міській ратуші трубач грає пісню-візитку міста «Марічка». Під час повітряних тривог він грає її за розкладом, але у бомбосховищі.

АР Крим

Найстарішим містом півострова є Керч. Також у Криму знаходиться один із найвищих водоспадів Європи – Учан Су. Його висота 98 метрів.

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