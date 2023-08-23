Как выглядел дом на месте бизнес-центра на Екатеринославском бульваре в Днепре (ФОТО)

Прилегающие к центру кварталы в Днепре долгое время были застроены небольшими старинными домами времен Екатеринослава. В таких зданиях были обустроены коммунальные квартиры. Жильцы квартир изменили фасады многих домов до неузнаваемости – пристраивая к ним балконы, веранды, меняя цвет наружных стен. Со временем на месте многих таких зданий выросли новые, гораздо выше и шире.

Улица Шевченко в Днепре долгое время называлась Полицейской. Застраивать ее начали к концу 1850-х годов. Наибольшее количество домов тут появилось в период с 1860 по 1890-е годы. Наиболее популярными были дома высотой до трех этажей. Чаще всего – 2,5 этажа, когда «половинка» — это подвальное помещение с окнами или без. Здание на пересечении улицы Шевченко и Екатеринославского бульвара было построено как раз в середине 1860-х годов, имело высоту 2,5 этажа и являлось доходным домом. Выстроено оно было из красного екатеринославского кирпича. В здании можно было снять небольшую квартиру на 1-3 комнаты. Стоило жилье не дорого, так как особых удобств в доме не было.

В этом доме долгое время снимала комнаты известная местная гадалка София. Будущее она предсказывала по картам таро – тогда это была диковинка для жителей Екатеринослава, так как такие карты они видели впервые. Принимала гадалка только три дня в неделю и в эти дни у дома к ней выстраивалась большая очередь из клиенток. Местные жительницы хотели узнать свою судьбу и погадать на суженого. Узнав о том, чем занимается постоялица жена хозяина дома сама не раз прибегала к ее услугам. Однажды, когда предсказание Софии не сбылось, жена владельца комнат подговорила мужа выгнать гадалку, что он и сделал. На улице тогда была холодная зима и София просила позволить ей побыть в доме хотя бы до утра, но хозяин квартиры был непреклонный. Тогда гадалка разозлилась и прокляла владельцев дома, пообещав им, что их точно так же выселят и дома их существовать более не будет, после чего она ушла. Больше Софию в городе никто не видел.

Предсказание гадалки исполнилось через несколько лет. В 1917 году владельцы дома неожиданно пропали. Еще вечером жильцы дома видели их, а утром дом оказался пустым.

Здание пережило Вторую мировую войну и было превращено в дом с коммунальными квартирами. Новые жильцы практически полностью изменили его фасад – пристроили веранды и тамбуры, чтобы иметь свой вход в комнату, покрасили наружную стену дома, заложили дверные проемы на первом этаже и окна на 2 этаже. При обустройстве улицы поднятый уровень тротуара «закрыл» нижний этаж. В доме не было удобств. Со временем жильцов расселили, а здание снесли.

На его месте в 2012 году открылся новый бизнес-центр Энигма.

старые фото: В. Путий, скан А. Волок.

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