Как выглядел дом на месте бизнес-центра на Екатеринославском бульваре в Днепре (ФОТО)

Улица Шевченко в Днепре долгое время называлась Полицейской. Застраивать ее начали к концу 1850-х годов. Наибольшее количество домов тут появилось в период с 1860 по 1890-е годы. Наиболее популярными были дома высотой до трех этажей. Чаще всего – 2,5 этажа, когда «половинка» — это подвальное помещение с окнами или без. Здание на пересечении улицы Шевченко и Екатеринославского бульвара было построено как раз в середине 1860-х годов, имело высоту 2,5 этажа и являлось доходным домом. Выстроено оно было из красного екатеринославского кирпича. В здании можно было снять небольшую квартиру на 1-3 комнаты. Стоило жилье не дорого, так как особых удобств в доме не было.
В этом доме долгое время снимала комнаты известная местная гадалка София. Будущее она предсказывала по картам таро – тогда это была диковинка для жителей Екатеринослава, так как такие карты они видели впервые. Принимала гадалка только три дня в неделю и в эти дни у дома к ней выстраивалась большая очередь из клиенток. Местные жительницы хотели узнать свою судьбу и погадать на суженого. Узнав о том, чем занимается постоялица жена хозяина дома сама не раз прибегала к ее услугам. Однажды, когда предсказание Софии не сбылось, жена владельца комнат подговорила мужа выгнать гадалку, что он и сделал. На улице тогда была холодная зима и София просила позволить ей побыть в доме хотя бы до утра, но хозяин квартиры был непреклонный. Тогда гадалка разозлилась и прокляла владельцев дома, пообещав им, что их точно так же выселят и дома их существовать более не будет, после чего она ушла. Больше Софию в городе никто не видел.
Предсказание гадалки исполнилось через несколько лет. В 1917 году владельцы дома неожиданно пропали. Еще вечером жильцы дома видели их, а утром дом оказался пустым.
Здание пережило Вторую мировую войну и было превращено в дом с коммунальными квартирами. Новые жильцы практически полностью изменили его фасад – пристроили веранды и тамбуры, чтобы иметь свой вход в комнату, покрасили наружную стену дома, заложили дверные проемы на первом этаже и окна на 2 этаже. При обустройстве улицы поднятый уровень тротуара «закрыл» нижний этаж. В доме не было удобств. Со временем жильцов расселили, а здание снесли.
На его месте в 2012 году открылся новый бизнес-центр Энигма.
старые фото: В. Путий, скан А. Волок.
Читайте также:
Автор:
В Днепре судили священника, который смеялся над украинскими верующими.
Территория ботсада занимает 8 га, так что для того, чтобы…
В Днепре готовят ботсад ДНУ к новому осеннему сезону.
Уже больше недели каждый день в центре города можно увидеть…
В Днепре судили священника, который смеялся над украинскими верующими.
Присмотритесь к фото! Может, вы видели этого мужчину!
У россиян неудача за неудачей.
Сегодня, 23 августа, на улице Панаса Мирного в Кривом Роге произошла ужасная авария.
В Новомосковске местные власти объяснили, зачем заказали тендер на монтаж сцены за почти 2 миллиона гривен.
Территория ботсада занимает 8 га, так что для того, чтобы ее обойти за день – нужно запастись силами. Тут можно посмотреть не только на экзотические цветы, кустарники и деревья, но и увидеть каменную бабу, которая может исполнить желание, а также…
Сегодня, 23 августа, россияне нанесли удар дроном по городу Ромны в Сумской области. Полностью разрушена школа.
В Днепре готовят ботсад ДНУ к новому осеннему сезону.
В Кривом Роге мужчина обокрал торговый центр "МЕТРО" и украл годовой запас дезодорантов.
Уже больше недели каждый день в центре города можно увидеть загадочную девушку в черном.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!