Як виглядав будинок на місці бізнес-центру на Катеринославському бульварі у Дніпрі (ФОТО)

Прилеглі до центру квартали у Дніпрі довгий час були забудовані невеликими старовинними будинками часів Катеринослава. У таких будинках були облаштовані комунальні квартири. Мешканці квартир змінили фасади багатьох будинків до невпізнання – прилаштовуючи балкони, веранди, змінюючи колір зовнішніх стін. Згодом на місці багатьох таких будівель виросли нові, набагато вищі та ширші.

Вулиця Шевченка у Дніпрі тривалий час називалася Поліцейською. Забудовувати її почали до кінця 1850-х років. Найбільше будинків тут виникло період із 1860 по 1890-ті роки. Найпопулярнішими були будівлі заввишки до трьох поверхів. Найчастіше дім будували на 2,5 поверхи, коли «половинка» становила підвальне приміщення з вікнами чи без. Будівля на перетині вулиці Шевченка та Катеринославського бульвару була збудована якраз у середині 1860-х років, мала висоту 2,5 поверхи та була прибутковим будинком. Збудована вона було з червоної катеринославської цегли. У будівлі можна було винайняти невелику квартиру на 1-3 кімнати. Коштувало житло не дорого, оскільки особливих зручностей у будинку не було.

У цьому будинку довгий час винаймала кімнати відома місцева ворожка Софія. Майбутнє вона передбачала картами таро – тоді це була дивина для мешканців Катеринослава, бо такі карти вони бачили вперше. Приймала ворожка лише три дні на тиждень і в ці дні біля будинку до неї вишикувалася велика черга з клієнток. Місцеві мешканки хотіли дізнатися про свою долю і погадати на нареченого. Дізнавшись про те, чим займається постоялиця дружина господаря будинку, сама не раз вдавалася до її послуг. Одного разу, коли пророкування Софії не справдилося, тож дружина власника кімнат підговорила чоловіка вигнати ворожку, що він зробив. На вулиці тоді була холодна зима і Софія просила дозволити їй побути в хаті хоча б до ранку, але господар квартири був непохитний. Тоді ворожка розлютилася і прокляла власників будинку, пообіцявши їм, що їх так само виселять і будинку їх існувати більше не буде, після чого вона пішла. Більше Софію у місті ніхто не бачив.

Передбачення ворожки виповнилося за кілька років. 1917 року власники будинку несподівано зникли. Ще ввечері мешканці будинку бачили їх, а вранці їх кімната виявилась порожньою, та й у дворі нікого не було.

Будівля пережила Другу світову війну і була перетворена на будинок з комунальними квартирами. Нові мешканці практично повністю змінили його фасад – прибудували веранди та тамбури, щоб мати свій вхід до кімнати, пофарбували зовнішню стіну будинку, заклали дверні отвори на першому поверсі та вікна на 2 поверсі.

Під час облаштування вулиці піднятий рівень тротуару «закрив» нижній поверх. У будинку не було зручності. Згодом мешканців розселили, а будівлю знесли. На його місці у 2012 році відкрився новий бізнес-центр Енігма.

старі фото: В. Путій, скан О. Волок.

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