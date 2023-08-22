Если потерял трудовую: как подтвердить стаж и восстановить книжку в Днепре в 2023 году

Журналисты dnepr.info узнали, как это можно сделать.
При потере трудовой книжки подтвердить стаж работы можно онлайн. Для этого нужно воспользоваться личным кабинетом на портале Пенсионного фонда Украины. Информация о трудовом стаже каждого гражданина Украины хранится в электронной базе ПФУ с 2000 года. Для ее получения нужно авторизоваться на портале с помощью электронной подписи или Bank ID, затем в меню «Коммуникации с ПФУ» выбрать раздел «Запрос на получение электронных документов. А после – нажать на «Выписку из ЭТК» и заполнить дополнительные поля запроса. О том, что запрос принят в обработку будет свидетельствовать соответствующая информация в разделе «Мои обращения». Там же позже должна появится информация о местах работы.
Если нужно восстановить информацию о трудовом стаже, полученном до 2000 года, то сделать это можно только офлайн, обратившись в отделение Пенсионного фонда по месту нахождения. Подтвердить стаж может справка с места работы, выписка из приказа, табели учета рабочего времени, лицевые счета и сведения о зарплате, удостоверение или трудовой договор. Если компания была ликвидирована, то работодатель должен хранить кадровую документацию в течение 75 лет либо может передать их в архив по месту нахождения. То есть документы нужно будет искать в архиве. Если фирма документы не сохранила и не передала в архив, то подтвердить свое место работы там можно через суд.
Если место работы находится на временно оккупированной территории, то подтвердить рабочий стаж можно с помощью свидетелей. Их должно быть минимум двое. Свидетели должны написать заявление, где указать период работы человека, подтверждающего свой трудовой стаж.
Для восстановления бумажного оригинала трудовой книги нужно обратиться по месту последней работы и написать заявление о ее потере. Через 15 дней заявителю должны выдать новую трудовую с надписью «Дубликат». Она ничем не будет отличаться от предыдущей и будет содержать записи об общем стаже работы – просто суммарное количество проработанных человеком лет, без указания предприятий и должностей. Всю подробную информацию можно будет получить «пройдясь» по остальным местам предыдущих работ.
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