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  • Где недалеко от Днепра можно прогуляться по дну соленого озера и увидеть орлов (ФОТО)

Где недалеко от Днепра можно прогуляться по дну соленого озера и увидеть орлов (ФОТО)

Сегодня 15:00
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В Новомосковском районе на Днепропетровщине есть необычное озеро – Соленый лиман. Для области, где нет моря такой внутренний водоем – настоящее чудо. Сюда регулярно ездят за лечебной грязью и проходят лечение минеральными водами.

Новости Днепра про Где недалеко от Днепра можно прогуляться по дну соленого озера и увидеть орлов (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, когда появилось это озеро в регионе и что там можно увидеть.

Согласно легенде, озеро Соленый лиман в Днепропетровской области появилось в 1650-х годах. На территории местности, где сегодня расположен источник месяц шел дождь, а когда он прекратился, то на месте луга появилось большое озеро, а рядом с ним – несколько небольших заливов. Но наука объясняет появление озера на этой территории достаточно просто – к поверхности выемки в долине подошли подпочвенные воды и наполнили ее. В особо жаркую погоду водоем немного пересыхает и там, где еще весной была вода остается только потресканная поверхность земли, когда становится не так жарко – вода ее затапливает. Ходить по сухой поверхности можно, но чем ближе к глубине озера – тем сложнее отрывать ноги от грязи. Цвет грязи также варьируется. От темно-серой, до почти белой.

Новости Днепра про Где недалеко от Днепра можно прогуляться по дну соленого озера и увидеть орлов (ФОТО)

 На дне озера находятся залежи целебной грязи. По некоторым данным, о том, что грязь со дна лимана способна заживлять раны знали еще жившие в этой местности казаки – они применяли ее для лечения ран, полученных в бою. Но наука подтвердила факт полезных свойств грязи только в 1882 году. Состав их оказался аналогичным тому, что есть в лиманах Одесской области и Бердянска.

Первый лечебный пункт на озере появился в 1928 году. В 1947 году тут началось развитие лечебных курортов и строительство санаториев.

Новости Днепра про Где недалеко от Днепра можно прогуляться по дну соленого озера и увидеть орлов (ФОТО)

Озеро по форме напоминает круг, его диаметр около 1,8 км. В центре есть небольшой остров, где живут несколько видов диких птиц. Рядом с Соленым лиманом находятся несколько источников минеральных вод.

С 1980 года Соленый лиман стал ландшафтным заказником общегосударственного значения.

Новости Днепра про Где недалеко от Днепра можно прогуляться по дну соленого озера и увидеть орлов (ФОТО)

В разное время года на озере можно увидеть орла, уток, гусей, лебедей, журавлей, шилоклювов, куликов и чаек. Большая часть из пернатых обитателей лимана занесена в Красную Книгу.

Новости Днепра про Где недалеко от Днепра можно прогуляться по дну соленого озера и увидеть орлов (ФОТО)

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фото: funtime.kiev.ua, rest.guru.ua

 

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Новости Днепра про Где недалеко от Днепра можно прогуляться по дну соленого озера и увидеть орлов (ФОТО)Українська Новости Днепра про Где недалеко от Днепра можно прогуляться по дну соленого озера и увидеть орлов (ФОТО)Русский

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