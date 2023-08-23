Где в Днепре впервые подняли сине-желтый флаг в 1990 году (ФОТО)

В День флага журналисты dnepr.info решили вспомнить, где впервые был поднят флаг в Днепре и как сейчас выглядит это место.
Впервые национальный флаг был поднят в Днепре в июле 1991 года, в центре города сначала был установлен флагшток высотой в 15 метров. Чтобы его не убрали активисты охраняли его в течение шести дней.
Местом поднятия сине-желтого стяга выбрали театральный бульвар. В конце 1980-х годов он стал локацией, где люди собирались чтобы обсудить политические новости, тут также проводились первые митинги за независимость Украины. Бассейн неподалеку не работал и служил трибуной для всех, кто хотел высказаться.
Флаг в Днепре был поднят 16 июля 1991 года, а вот над зданием парламента сине-желтый стал развиваться только в начале сентября 1991 года, а статус официального стяга страны он получил только 18 сентября 1991 года.
В честь этого события на одном из домов установлена мемориальная табличка.
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