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Где в Днепре впервые подняли сине-желтый флаг в 1990 году (ФОТО)

Сегодня 13:24
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Сегодня в Украине отмечают День Государственного флага. Праздник был установлен в 2004 году. В середине лета 1991 года в Днепре был неофициально поднят сине-желтый стяг, официально Украина получила свой флаг в начале сентября 1991 года, когда было принято Постановление «О флаге Украины». С того момента под сине-желтым знаменем стали встречать иностранных гостей, работать посольства, а военные – принимать присягу.

В День флага журналисты dnepr.info решили вспомнить, где впервые был поднят флаг в Днепре и как сейчас выглядит это место.

Впервые национальный флаг был поднят в Днепре в июле 1991 года, в центре города сначала был установлен флагшток высотой в 15 метров. Чтобы его не убрали активисты охраняли его в течение шести дней.

Новости Днепра про Где в Днепре впервые подняли сине-желтый флаг в 1990 году (ФОТО)

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Местом поднятия сине-желтого стяга выбрали театральный бульвар. В конце 1980-х годов он стал локацией, где люди собирались чтобы обсудить политические новости, тут также проводились первые митинги за независимость Украины. Бассейн неподалеку не работал и служил трибуной для всех, кто хотел высказаться.

Новости Днепра про Где в Днепре впервые подняли сине-желтый флаг в 1990 году (ФОТО)

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Флаг в Днепре был поднят 16 июля 1991 года, а вот над зданием парламента сине-желтый стал развиваться только в начале сентября 1991 года, а статус официального стяга страны он получил только 18 сентября 1991 года.

Новости Днепра про Где в Днепре впервые подняли сине-желтый флаг в 1990 году (ФОТО)

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В честь этого события на одном из домов установлена мемориальная табличка.

Новости Днепра про Где в Днепре впервые подняли сине-желтый флаг в 1990 году (ФОТО)

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