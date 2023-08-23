Де у Дніпрі вперше підняли синьо-жовтий прапор у 1990 році (ФОТО)

Сьогодні в Україні святкують День Державного прапора. Свято було встановлено у 2004 році. У середині літа 1991 року у Дніпрі було неофіційно піднято синьо-жовтий прапор, офіційно Україна отримала свій прапор на початку вересня 1991 року, коли було прийнято Постанову «Про прапор України». З того моменту під синьо-жовтим прапором стали зустрічати іноземних гостей, працювати посольства, а військові – складати присягу.

У День прапора журналісти dnepr.info вирішили згадати, де вперше було піднято прапор у Дніпрі та як зараз виглядає це місце.

Вперше національний прапор було піднято у Дніпрі у липні 1991 року, у центрі міста спочатку було встановлено флагшток заввишки 15 метрів. Щоб його не прибрали, активісти охороняли його протягом шести днів.

Місцем підняття синьо-жовтого прапора обрали театральний бульвар. Наприкінці 1980-х років він став локацією, де люди збиралися, щоб обговорити політичні новини, тут також проводилися перші мітинги за незалежність України. Басейн неподалік не працював і був трибуною для всіх, хто хотів висловитися.

Прапор у Дніпрі був піднятий 16 липня 1991 року, а ось над будинком парламенту синьо-жовтий почав розвиватися лише на початку вересня 1991 року, статус офіційного прапора країни він отримав лише 18 вересня 1991 року.

На честь цієї події на одному з будинків встановлено меморіальну табличку.

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