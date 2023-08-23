Что необычного можно увидеть в ботсаду Днепра: «чертово дерево» и каменный истукан

Во времена Екатеринослава ботанический сад находился на территории нынешнего парка Глобы, но со временем он превратился просто в место для прогулок горожан. Назывался он тогда «Екатеринославский Казенный Ботанический сад». В начале прошлого века ботанический сад хотели обустроить на Соборной площади, но не сложилось. Только в 1910 году был выделен участок неподалеку от Жандармской балки. В итоге, в начале 1930-х годов в городе был основан новый ботанический сад на том месте, где он находится сегодня. Первым директором его стал Александр Рейнгард. Его могила находится на территории сада, неподалеку от оранжереи. На ней установлен символический памятник – дерево с обрубленными ветвями.
Мало кто знает, что территория ботсада ранее была значительно больше и при застраивании студенческого городка ДНУ часть корпусов была возведена в парковой зоне.
В 1975 году в ботаническом саду построили оранжерею для экзотических растений, привезенных из тропических, субтропических регионов и пустынь. Несколько сотен растений нашего ботанического сада внесены в Красную книгу Украины. К ним относится пион крымский, можжевельник колючий, тис, ковыль. В оранжерее и теплицах насчитывается почти 1,3 тыс видов разных растений – от гуайявы, манго и фиников до секвойи и японской мушмулы. Среди старожилов оранжереи – финиковая пальма. Посадили ее еще в первые годы основания сада. Ради удобства пальмы для нее даже сделали дырку в крыше оранжереи, чтобы дереву ничего не мешало расти. Над оранжереей пальма возвышается на несколько метров.
Еще одно необычное дерево, растущее в ботаническом саду Днепра – метасеквойя. Внешне и по форме она похожа на огромную елку, но с листьями вместо колючек. Дерево необычно еще и тем, что быстро растет – сегодня его высота уже выше корпуса ДНУ, возле которого она растет. В будущем рост метасеквойи может дойти до 60 метров, а обхват ствола – до 14 метров.
В ботсаду можно посмотреть на 165 видов деревьев, из которых 60 – экзотические для нашей территории. К ним относятся корейский персик, маньчужрский орех, японский дуб, пробковые деревья и аралия. Последнюю еще называют «чертовым деревом», поскольку ее ствол покрывают шипы. Коллекция ботсада в общем насчитывает более 3,5 тыс различных видов растений. Территория сада разделена на разные секции, где представлены определенные виды растений. Наилучшим временем для прогулки по саду считается май и сентябрь, когда распускаются многие виды растений.
Также в ботаническом саду обосновалась одна из «скифских баб». Считается, что если загадать желание и положить монетку на руки каменному истукану, а также потереть его плечо – то задуманное исполнится.
фото: ботанический сад ДНУ
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