Некоторые украинцы смогут ввозить машины без пошлины: подробности

Делать это смогут участники боевых действий.
Об этом во время телемарафона сообщил Павел Бакунец, член Комитета по вопросам бюджета.
В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, под которым подписались десятки народных депутатов, о том, чтобы люди с удостоверением участника боевых действий ввозили автомобили из-за границы без уплаты ввозной пошлины – так сказать «нулевое растаможивание». Это поможет им использовать авто в собственных нуждах: на фронте, или возвращаться домой, – сказал он.
Бакунец добавил, что на Согласительном совете выставит требование, чтобы этот законопроект внесли на рассмотрение Верховной Рады.
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