Деякі українці зможуть ввозити машини без мита: подробиці

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить ввозити автомобілі без мита.

Робити це зможуть учасники бойових дій.

Про це під час телемарафону повідомив Павло Бакунець, член Комітету з питань бюджету.

У Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт, під яким підписалися десятки народних депутатів, про те, щоб люди з посвідченням учасника бойових дій ввозили автомобілі з-за кордону без сплати ввізного мита – так би мовити “нульове розмитнення”. Це допоможе їм використовувати авто у власних потребах: чи на фронті, чи повертатися додому, – сказав він.

Бакунець додав, що на Погоджувальній раді поставить вимогу, аби цей законопроєкт внесли на розгляд Верховної Ради.

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