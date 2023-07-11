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Деякі українці зможуть ввозити машини без мита: подробиці

Сьогодні 11:52
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить ввозити автомобілі без мита.

Новости Днепра про Деякі українці зможуть ввозити машини без мита: подробиці

Робити це зможуть учасники бойових дій.

Про це під час телемарафону повідомив Павло Бакунець, член Комітету з питань бюджету.

У Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт, під яким підписалися десятки народних депутатів, про те, щоб люди з посвідченням учасника бойових дій ввозили автомобілі з-за кордону без сплати ввізного мита – так би мовити “нульове розмитнення”. Це допоможе їм використовувати авто у власних потребах: чи на фронті, чи повертатися додому, – сказав він.

Бакунець додав, що на Погоджувальній раді поставить вимогу, аби цей законопроєкт внесли на розгляд Верховної Ради.

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Новости Днепра про Деякі українці зможуть ввозити машини без мита: подробиціУкраїнська

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