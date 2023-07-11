Деякі українці зможуть ввозити машини без мита: подробиці

Робити це зможуть учасники бойових дій.
Про це під час телемарафону повідомив Павло Бакунець, член Комітету з питань бюджету.
У Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт, під яким підписалися десятки народних депутатів, про те, щоб люди з посвідченням учасника бойових дій ввозили автомобілі з-за кордону без сплати ввізного мита – так би мовити “нульове розмитнення”. Це допоможе їм використовувати авто у власних потребах: чи на фронті, чи повертатися додому, – сказав він.
Бакунець додав, що на Погоджувальній раді поставить вимогу, аби цей законопроєкт внесли на розгляд Верховної Ради.
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