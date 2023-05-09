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  • Неделю раненный валялся в кустах: в Днепре нуждается в помощи пес Рокки, которого сбила машина

Неделю раненный валялся в кустах: в Днепре нуждается в помощи пес Рокки, которого сбила машина

Сегодня 11:06
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В Днепре спасают пса Рокки, который со сломанной ногой неделю провалялся в кустах.

Новости Днепра про Неделю раненный валялся в кустах: в Днепре нуждается в помощи пес Рокки, которого сбила машина

Об этом случае рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.

По словам Ольги, к ней в приют попал пес Рокки, который сильно травмировался в результате аварии. Почти неделю беспомощное животное лежало в кустах с многочисленными ранами и сложным переломом бедра. Собака выжила, но не может ставать на одну лапу. В таком ужасном состоянии Рокки нашли волонтеры, которые привезли раненого пса в ветклинику.

Диагноз – сложный перелом левого бедра и перелом области крепления продольных костей к позвоночнику. Сначала раненую лапу хотели ампутировать, потому что так дешевле, но потом решили делать операцию, чтобы сохранить поломанную конечность.

В настоящее время Рокки находится в ветклинике. Ему сделали операцию, зафиксировали поломанные кости. Теперь собаку ждет дорогостоящее лечение, без которого все усилия ветеринаров будут напрасными. Если собаку выписать сейчас, то она останется с инвалидностью.

По словам волонтера, нужно оплатить операцию, которую провели в долг и дальнейшее пребывание на стационаре. Стоимость лечения – более 10 тысяч гривен. Если у вас есть возможность помочь Рокки встать на ноги, то денежные средства можно перечислить по реквизитам ниже.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для песика Роккі»
 

Новости Днепра про Неделю раненный валялся в кустах: в Днепре нуждается в помощи пес Рокки, которого сбила машина

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Новости Днепра про Неделю раненный валялся в кустах: в Днепре нуждается в помощи пес Рокки, которого сбила машинаУкраїнська Новости Днепра про Неделю раненный валялся в кустах: в Днепре нуждается в помощи пес Рокки, которого сбила машинаРусский

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