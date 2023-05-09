Неделю раненный валялся в кустах: в Днепре нуждается в помощи пес Рокки, которого сбила машина

Об этом случае рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.
По словам Ольги, к ней в приют попал пес Рокки, который сильно травмировался в результате аварии. Почти неделю беспомощное животное лежало в кустах с многочисленными ранами и сложным переломом бедра. Собака выжила, но не может ставать на одну лапу. В таком ужасном состоянии Рокки нашли волонтеры, которые привезли раненого пса в ветклинику.
Диагноз – сложный перелом левого бедра и перелом области крепления продольных костей к позвоночнику. Сначала раненую лапу хотели ампутировать, потому что так дешевле, но потом решили делать операцию, чтобы сохранить поломанную конечность.
В настоящее время Рокки находится в ветклинике. Ему сделали операцию, зафиксировали поломанные кости. Теперь собаку ждет дорогостоящее лечение, без которого все усилия ветеринаров будут напрасными. Если собаку выписать сейчас, то она останется с инвалидностью.
По словам волонтера, нужно оплатить операцию, которую провели в долг и дальнейшее пребывание на стационаре. Стоимость лечения – более 10 тысяч гривен. Если у вас есть возможность помочь Рокки встать на ноги, то денежные средства можно перечислить по реквизитам ниже.
Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
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