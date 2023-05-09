Про цей випадок розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик.
За словами Ольги, до неї в притулок потрапив пес Роккі, який сильно травмувався внаслідок аварії. Майже тиждень безпорадна тварина лежала в кущах з численними ранами та складним переломом стегна. Собака вижила, але не може ставати на одну лапу. У такому жахливому стані Роккі знайшли волонтери, які привезли пораненого пса до ветклініки.
Діагноз – складний перелом лівого стегна та перелом області кріплення поздовжніх кісток до хребта. Спочатку поранену лапу хотіли ампутувати, бо так дешевше, але потім вирішили робити операцію, щоб зберегти поламану кінцівку.
Наразі Роккі знаходиться у ветклініці. Йому зробили операцію, зафіксували поламані кістки. Тепер пса чекає дороговартісне лікування, без якого всі зусилля ветеринарів будуть марними. Якщо собаку виписати зараз, то він залишиться з інвалідністю.
За словами волонтерки, потрібно оплатити операцію, яку провели в борг та подальше перебування на стаціонарі. Вартість лікування – більше 10 тисяч гривень. Якщо у вас є можливість допомогти Роккі стати на ноги, то кошти можна перерахувати за реквізитами нижче.
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