Тиждень поранений валявся в кущах: у Дніпрі потребує допомоги пес Роккі, якого збила машина

У Дніпрі рятують пса Роккі, який зі зламаною ногою тиждень провалявся в кущах.

Про цей випадок розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик.

За словами Ольги, до неї в притулок потрапив пес Роккі, який сильно травмувався внаслідок аварії. Майже тиждень безпорадна тварина лежала в кущах з численними ранами та складним переломом стегна. Собака вижила, але не може ставати на одну лапу. У такому жахливому стані Роккі знайшли волонтери, які привезли пораненого пса до ветклініки.

Діагноз – складний перелом лівого стегна та перелом області кріплення поздовжніх кісток до хребта. Спочатку поранену лапу хотіли ампутувати, бо так дешевше, але потім вирішили робити операцію, щоб зберегти поламану кінцівку.

Наразі Роккі знаходиться у ветклініці. Йому зробили операцію, зафіксували поламані кістки. Тепер пса чекає дороговартісне лікування, без якого всі зусилля ветеринарів будуть марними. Якщо собаку виписати зараз, то він залишиться з інвалідністю.

За словами волонтерки, потрібно оплатити операцію, яку провели в борг та подальше перебування на стаціонарі. Вартість лікування – більше 10 тисяч гривень. Якщо у вас є можливість допомогти Роккі стати на ноги, то кошти можна перерахувати за реквізитами нижче.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/ Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення “Благодійна допомога для песика Роккі”

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