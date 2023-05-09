Тиждень поранений валявся в кущах: у Дніпрі потребує допомоги пес Роккі, якого збила машина - Днепр Инфо
Тиждень поранений валявся в кущах: у Дніпрі потребує допомоги пес Роккі, якого збила машина
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Сегодня 11:06

У Дніпрі рятують пса Роккі, який зі зламаною ногою тиждень провалявся в кущах.

Новости Днепра про Тиждень поранений валявся в кущах: у Дніпрі потребує допомоги пес Роккі, якого збила машина

Про цей випадок розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик. 

За словами Ольги, до неї в притулок потрапив пес Роккі, який сильно травмувався внаслідок аварії. Майже тиждень безпорадна тварина лежала в кущах з численними ранами та складним переломом стегна. Собака вижила, але не може ставати на одну лапу. У такому жахливому стані Роккі знайшли волонтери, які привезли пораненого пса до ветклініки. 

Діагноз – складний перелом лівого стегна та перелом області кріплення поздовжніх кісток до хребта. Спочатку поранену лапу хотіли ампутувати, бо так дешевше, але потім вирішили робити операцію, щоб зберегти поламану кінцівку. 

Наразі Роккі знаходиться у ветклініці. Йому зробили операцію, зафіксували поламані кістки. Тепер пса чекає дороговартісне лікування, без якого всі зусилля ветеринарів будуть марними. Якщо собаку виписати зараз, то він залишиться з інвалідністю.

За словами волонтерки, потрібно оплатити операцію, яку провели в борг та подальше перебування на стаціонарі. Вартість лікування – більше 10 тисяч гривень. Якщо у вас є можливість допомогти Роккі стати на ноги, то кошти можна перерахувати за реквізитами нижче. 

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для песика Роккі”
 

Новости Днепра про Тиждень поранений валявся в кущах: у Дніпрі потребує допомоги пес Роккі, якого збила машина

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Новости Днепра про Тиждень поранений валявся в кущах: у Дніпрі потребує допомоги пес Роккі, якого збила машинаУкраїнська

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