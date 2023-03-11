Неадекватный днепрянин душил собственную жену одеялом на глазах у их 6-летнего сына: женщина умерла

Ночью 11 марта на улицах Днепра заметили маленького мальчика, который гулял один во время комендантского часа. Как выяснилось, ребенок сбежал из дома, потому что отец у него на глазах убил маму.

Инцидент произошел в Новокодакском районе города.

6-летний мальчик рассказал, что родители начали ссориться во время ужина, после чего папа принялся жестоко душить его маму одеялом.

На место прибыли следственно-оперативная группа, судмедэксперты и ювенальная превенция. Они дали команду мужчине, который на тот момент оставался на месте преступления, выйти из дома. Сначала подозреваемый в неадекватном состоянии отказывался выполнять приказ правоохранителей, однако впоследствии вышел. Его задержали с применением физической силы и наручников.

Тем временем другие полицейские осмотрели дом, в котором нашли тело мамы мальчика. Она лежала на полу без одежды.

Впоследствии судмедэксперты выяснили, что женщина умерла от отравления этиловым спиртом. Обстоятельства и детали выясняются.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: