Неадекватний дніпрянин душив власну дружину ковдрою на очах у їхнього 6-річного сина: жінка померла

Вночі 11 березня на вулицях Дніпра помітили маленького хлопчика, який гуляв сам під час комендантської години. Як з'ясувалося, дитина втекла з дому, бо батько у нього на очах убив маму.

Інцидент стався у Новокодацькому районі міста.

6-річний хлопчик розповів, що батьки почали сваритися під час вечері, після чого тато почав жорстоко душити його маму ковдрою.

На місце прибули слідчо-оперативна група, судмедексперти та ювенальна превенція. Вони дали команду чоловікові, який на той момент залишався на місці злочину, вийти з будинку. Спочатку підозрюваний у неадекватному стані відмовлялвся виконувати наказ правоохоронців, однак згодом вийшов. Його затримали із застосуванням фізичної сили та наручників.

Тим часом інші поліцейські оглянули будинок, у якому знайшли тіло мами хлопчика. Вона лежала на підлозі без одягу.

Згодом судмедексперти з’ясували, що жінка померла від отруєння етиловим спиртом. Обставини та деталі з’ясовуються.

Читайте також:

Українська

Автор: