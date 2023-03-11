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  • Неадекватний дніпрянин душив власну дружину ковдрою на очах у їхнього 6-річного сина: жінка померла

Неадекватний дніпрянин душив власну дружину ковдрою на очах у їхнього 6-річного сина: жінка померла

Сьогодні 14:52
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Вночі 11 березня на вулицях Дніпра помітили маленького хлопчика, який гуляв сам під час комендантської години. Як з'ясувалося, дитина втекла з дому, бо батько у нього на очах убив маму.

Новости Днепра про Неадекватний дніпрянин душив власну дружину ковдрою на очах у їхнього 6-річного сина: жінка померла

Інцидент стався у Новокодацькому районі міста. 

6-річний хлопчик розповів, що батьки почали сваритися під час вечері, після чого тато почав жорстоко душити його маму ковдрою. 

На місце прибули слідчо-оперативна група, судмедексперти та ювенальна превенція. Вони дали команду чоловікові, який на той момент залишався на місці злочину, вийти з будинку. Спочатку підозрюваний у неадекватному стані відмовлялвся виконувати наказ правоохоронців, однак згодом вийшов. Його затримали із застосуванням фізичної сили та наручників.

Тим часом інші поліцейські оглянули будинок, у якому знайшли тіло мами хлопчика. Вона лежала на підлозі без одягу. 

Згодом судмедексперти з’ясували, що жінка померла від отруєння етиловим спиртом. Обставини та деталі з’ясовуються. 

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Новости Днепра про Неадекватний дніпрянин душив власну дружину ковдрою на очах у їхнього 6-річного сина: жінка померлаУкраїнська

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