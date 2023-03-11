Неадекватний дніпрянин душив власну дружину ковдрою на очах у їхнього 6-річного сина: жінка померла

Інцидент стався у Новокодацькому районі міста.
6-річний хлопчик розповів, що батьки почали сваритися під час вечері, після чого тато почав жорстоко душити його маму ковдрою.
На місце прибули слідчо-оперативна група, судмедексперти та ювенальна превенція. Вони дали команду чоловікові, який на той момент залишався на місці злочину, вийти з будинку. Спочатку підозрюваний у неадекватному стані відмовлялвся виконувати наказ правоохоронців, однак згодом вийшов. Його затримали із застосуванням фізичної сили та наручників.
Тим часом інші поліцейські оглянули будинок, у якому знайшли тіло мами хлопчика. Вона лежала на підлозі без одягу.
Згодом судмедексперти з’ясували, що жінка померла від отруєння етиловим спиртом. Обставини та деталі з’ясовуються.
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