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Не ждите зря: в Днепре популярный трамвай поедет в ДЕПО раньше

Сегодня 13:46
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В Днепре 15 трамвай будет заканчивать работу раньше.

Новости Днепра про Не ждите зря: в Днепре популярный трамвай поедет в ДЕПО раньше

В Днепре 31 октября и 1 ноября трамваи №15 раньше закончат работу. Сообщили в департаменте транспорта Днепровского горсовета.

Последние отправления с конечных остановок:

  • от Железнодорожного вокзала в 20:37;
  • от улицы Криворожской в 21:07.

Изменения в графике работы вызваны ремонтом участка трамвайного пути.

Если собираетесь вечером ехать домой на этом трамвае – имейте в виду.

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