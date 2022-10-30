Не ждите зря: в Днепре популярный трамвай поедет в ДЕПО раньше

В Днепре 31 октября и 1 ноября трамваи №15 раньше закончат работу. Сообщили в департаменте транспорта Днепровского горсовета.
Последние отправления с конечных остановок:
Изменения в графике работы вызваны ремонтом участка трамвайного пути.
Если собираетесь вечером ехать домой на этом трамвае – имейте в виду.
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Яна Юхименко
Автор:
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