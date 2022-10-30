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Не чекайте дарма: у Дніпрі популярний трамвай поїде в ДЕПО раніше

Сьогодні 13:46
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У Дніпрі 15 трамвай закінчуватиме роботу раніше.
Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі популярний трамвай поїде в ДЕПО раніше

 

У Дніпрі 31 жовтня та 1 листопада трамваї №15 раніше закінчать роботу. Повідомили в департаменті транспорту Дніпровської міськради.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

  • від Залізничного вокзалу о 20:37;
  • від вулиці Криворізької о 21:07.

Зміни у графіку роботи викликані ремонтом ділянки трамвайної колії.

Якщо збираєтесь ввечері їхати додому на цьому трамваї – майте на увазі. 

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Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі популярний трамвай поїде в ДЕПО ранішеУкраїнська

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