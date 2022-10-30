Не чекайте дарма: у Дніпрі популярний трамвай поїде в ДЕПО раніше

У Дніпрі 31 жовтня та 1 листопада трамваї №15 раніше закінчать роботу. Повідомили в департаменті транспорту Дніпровської міськради.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Зміни у графіку роботи викликані ремонтом ділянки трамвайної колії.
Якщо збираєтесь ввечері їхати додому на цьому трамваї – майте на увазі.
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