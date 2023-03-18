Не игнорируйте тревогу: Гуменюк заверила, что угроза ракетных ударов по Украине остается высокой

Об этом в эфире телемарафона заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
«Мы не можем сейчас говорить об уменьшении ракетной опасности, поскольку все же 20 ракет типа «Калибр» — это высокоточное оружие, которое может быть направлено по конкретным объектам… Активность авиации свидетельствует о том, что они продолжают разведывательную деятельность. Вместе с тем и беспилотные разведчики также достаточно активны. Это означает, что сбор данных продолжается, а значит ракетная опасность достаточно высока», — прокомментировала Гуменюк.
Она добавила, что страна-террористка выискивает новую тактику для атак на Украину, однако до сих пор применяет «традиционные» приемы. В частности, продолжение «зерновой сделки» Россия «отметила» запуском иранских дронов-камикадзе. А это обычно является предвестником ракетных ударов.
«Как только заговорили о продлении черноморской сделки зерновой — начались атаки «Шахедами». Опять испытывают наши силы противовоздушной обороны, а это может свидетельствовать и о подготовке более существенного оружия к применению, тех же «Калибров», — уточнила Гуменюк.
Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги — спускайтесь в укрытие и будьте осторожны.
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