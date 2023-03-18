Не ігноруйте тривогу: Гуменюк запевнила, що загроза ракетних ударів по Україні залишається високою

Вночі ворог атакував Україну, зокрема Дніпропетровщину, безпалотниками, проте загроза ракетних ударів Росії залишається високою. Станом на ранок 18 березня у Чорному морі перебувають ракетоносії з загальним залпом у 20 ракет "Калібр".

Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

“Ми не можемо зараз говорити про зменшення ракетної небезпеки, оскільки все ж таки 20 ракет типу “Калібр” – це високоточна зброя, яка може бути спрямована по конкретних об’єктах… Активність авіації свідчить про те, що вони продовжують розвідувальну діяльність. Разом з тим і безпілотні розвідники також досить активні. Це означає, що збір даних продовжується, а значить ракетна небезпека досить висока”, – прокоментувала Гуменюк.

Вона додала, що країна-терористка вишукує нову тактику для атак на Україну, однак і досі застосовує “традиційні” прийоми. Зокрема, продовження “зернової угоди” Росія “відзначила” запуском іранських дронів-камікадзе. А це зазвичай є передвісником ракетних ударів.

“Як тільки заговорили про продовження чорноморської угоди зернової – розпочалися атаки “Шахедами”. Знову випробовують наші сили протиповітряної оборони, а це може свідчити і про підготовку більш суттєвої зброї до застосування, тих самих “Калібрів”, – уточнила Гуменюк.

Тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – спускайтеся в укриття та будьте обережні.

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