Не оставляют в покое: как в Днепропетровской области прошло 22 мая

В течение дня российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

22 мая под огнем врага оказались Марганецкая и Красногригорьевская громады. Обошлось без жертв. Территории обстрелов обследуются.

В других районах Днепропетровской области в этот день было тихо.

Лукашук добавил, что работы по полному восстановлению водоснабжения в Синельниковском и Павлоградском районах продолжаются.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: