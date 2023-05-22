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Не залишають у спокої: як у Дніпропетровській області минуло 22 травня

Сьогодні 22:00
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Протягом дня російські окупанти двічі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії.

Новости Днепра про Не залишають у спокої: як у Дніпропетровській області минуло 22 травня

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

22 травня під вогнем ворога опинилися Марганецька та Червоногригорівська громади. Обійшлося без жертв. Території обстрілів обстежуються.

В інших районах Дніпропетровської області цього дня було тихо.

Лукашук додав, що роботи щодо повного відновлення водопостачання у Синельниківському та Павлоградському районах ще тривають. 

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Новости Днепра про Не залишають у спокої: як у Дніпропетровській області минуло 22 травняУкраїнська Новости Днепра про Не залишають у спокої: як у Дніпропетровській області минуло 22 травняРусский

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