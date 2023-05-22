Не залишають у спокої: як у Дніпропетровській області минуло 22 травня

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
22 травня під вогнем ворога опинилися Марганецька та Червоногригорівська громади. Обійшлося без жертв. Території обстрілів обстежуються.
В інших районах Дніпропетровської області цього дня було тихо.
Лукашук додав, що роботи щодо повного відновлення водопостачання у Синельниківському та Павлоградському районах ще тривають.
Читайте також:
Автор:
«Модуль Тимчасовості» — новий тимчасовий культурний простір від команди don’t…
У Грайворонському районі Бєлгородської області розташована російська військова частина 25624…
Еверест – найвища точка земної кулі, розташована в Гімалаях на…
20 травня у Дніпрі відбувся Чемпіонат області з настільного тенісу…