Не дожил до дня роджения один день: погиб боец из Днепропетровщины

Антон Загребельный родился 20 мая 1986 года в Днепродзержинске. Окончил Днепродзержинский энергетический техникум. Всю жизнь работал в компьютерной отрасли. 25 февраля прошлого года призван по мобилизации.

В Запорожской области при выполнении боевого задания 19 мая погиб солдат Антон Загребельный. 20 мая бойцу должно было исполниться 37 лет.

В Днепре до сих пор существует последний деревянный дом времен…

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