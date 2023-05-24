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Не дожил до дня роджения один день: погиб боец из Днепропетровщины

Сегодня 18:45
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В Запорожской области при выполнении боевого задания 19 мая погиб солдат Антон Загребельный. 20 мая бойцу должно было исполниться 37 лет.

Новости Днепра про Не дожил до дня роджения один день: погиб боец из Днепропетровщины

Об этом сообщает Каменской горсовет.

Антон Загребельный родился 20 мая 1986 года в Днепродзержинске. Окончил Днепродзержинский энергетический техникум. Всю жизнь работал в компьютерной отрасли. 25 февраля прошлого года призван по мобилизации.

У него остались дочь, родители, сестра.

Похоронят бойца 25 мая на Алее Героев в Каменском.

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