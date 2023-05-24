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Не дожив до дня народження один день: загинув боєць із Кам’янського

Сьогодні 18:45
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У Запорізькій області під час виконання бойового завдання 19 травня загинув солдат Антон Загребельний. 20 травня бійцю мало виповнитися 37 років.

Новости Днепра про Не дожив до дня народження один день: загинув боєць із Кам'янського

Про це повідомляє Кам’янська міськрада.

Антон Загребельний народився 20 травня 1986 року у Дніпродзержинську. Закінчив Дніпродзержинський енергетичний технікум. Усе життя працював у комп’ютерній галузі. 25 лютого минулого року призваний з мобілізації.

У нього залишилися дочка, батьки, сестра.

Поховають бійця 25 травня на Алєї Героїв у Кам’янському.

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Новости Днепра про Не дожив до дня народження один день: загинув боєць із Кам'янськогоУкраїнська Новости Днепра про Не дожив до дня народження один день: загинув боєць із Кам'янськогоРусский

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