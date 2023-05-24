Не дожив до дня народження один день: загинув боєць із Кам’янського

У Запорізькій області під час виконання бойового завдання 19 травня загинув солдат Антон Загребельний. 20 травня бійцю мало виповнитися 37 років.

Про це повідомляє Кам’янська міськрада.

Антон Загребельний народився 20 травня 1986 року у Дніпродзержинську. Закінчив Дніпродзержинський енергетичний технікум. Усе життя працював у комп’ютерній галузі. 25 лютого минулого року призваний з мобілізації.

У нього залишилися дочка, батьки, сестра.

Поховають бійця 25 травня на Алєї Героїв у Кам’янському.

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