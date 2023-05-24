Не дожив до дня народження один день: загинув боєць із Кам’янського

Про це повідомляє Кам’янська міськрада.
Антон Загребельний народився 20 травня 1986 року у Дніпродзержинську. Закінчив Дніпродзержинський енергетичний технікум. Усе життя працював у комп’ютерній галузі. 25 лютого минулого року призваний з мобілізації.
У нього залишилися дочка, батьки, сестра.
Поховають бійця 25 травня на Алєї Героїв у Кам’янському.
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