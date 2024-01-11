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Назвали дату, когда должникам в Днепре начнут выключать свет

Сегодня 18:39
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Стало известно, когда днепрянам, имеющим долги за свет, могут отключить электроэнергию.

Новости Днепра про Назвали дату, когда должникам в Днепре начнут выключать свет

На днях Кабмин снял запрет на прекращение коммунальных услуг для потребителей, имеющих задолженность. Теперь тем, кто долго не платил за электроэнергию, могут «отрезать» свет.

В эфире телемарафона генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко рассказал, когда начнут отключать должников за свет.

Коваленко отметил, что сначала будут отключать за самые большие долги, которые накопились за больший период времени.

«Первые отключения начнутся где-то 29 января», – отметил он.

Перед тем как отключить свет, компания всеми методами, начиная с рассылки сообщений и заканчивая звонками, извещает потребителей о долге и о необходимости его уплаты.

«Что касается предупреждения как официального документа, то его рассылают за 10 дней до отключения, это первая стадия. У человека есть время, а через 5 дней еще сети посылают свое письмо-предупреждение и у человека есть вот этих 10 дней для того, чтобы выйти по ситуации и заплатить долг», – рассказал он.

Начнут с тех, кто имеет наибольшую задолженность и дольше не платит. После предупреждения через 10 дней происходит отключение, если долг не уплачен. Имеющий маленькие долги — пока может оплатить нужную сумму, чтобы избежать негативных последствий.

Если долг уплатить действительно не удается, то можно заключить договор-рассрочку, предусматривающий установление графика погашения долга для конкретного человека.

После отключения света абонент может оплатить долг, тогда в течение 5 дней его квартира или дом будут подключены к свету.

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Новости Днепра про Назвали дату, когда должникам в Днепре начнут выключать светУкраїнська Новости Днепра про Назвали дату, когда должникам в Днепре начнут выключать светРусский

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