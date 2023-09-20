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  • Нацкомиссия по стандартам языка «ЗА» написание «россия» и «москва» с маленькой буквы, однако есть нюанс

Нацкомиссия по стандартам языка «ЗА» написание «россия» и «москва» с маленькой буквы, однако есть нюанс

Сегодня 13:30
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После 24 февраля 2022 года большинство украинцев, СМИ и некоторые организации начали писать название страны-агрессорки и всего, что с ней связано, с маленькой буквы - в знак пренебрежения к врагу.

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Например, «российская федерация», «россия», «москва», «московия» и т.д.

Но это противоречило правилам украинского языка, где сказано, что собственные названия нужно писать с большой буквы.

Поэтому на заседании Национальной комиссии по стандартам государственного языка 15 сентября утвердили решение, которое позволяет писать такие названия с маленькой буквы, но только в неофициальных текстах.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка на заседании от 15.09.2023 (протокол № 83) обсудила этот вопрос и с учетом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины, Института языкознания имени Потебни НАН Украины сообщает, что написание названий «российская федерация », «россия», «москва», «московия», «московское царство», «российская империя»», «государственная дума рф» и т.п. с маленькой буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера, – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы писали, что глава МОН объяснил, когда название рф нужно писать с прописной буквы, а когда можно со строчной. Также после начала полномасштабной войны известный языковед Александр Авраменко разрешил писать название россии со строчной буквы.

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