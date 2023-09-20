Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Нацкомісія зі стандартів мови “ЗА” написання “росія” та «москва» з малої літери, проте є нюанс

Нацкомісія зі стандартів мови “ЗА” написання “росія” та «москва» з малої літери, проте є нюанс

Сьогодні 13:30
просмотров

Після 24 лютого 2022 року більшість українців, ЗМІ та деякі організації почали писати назву країни-агресорки та всього, що з нею пов'язано, з малої літери - на знак своєї зневаги до ворога.

Новости Днепра про Нацкомісія зі стандартів мови

Наприклад, «російська федерація», «росія», «москва», «московія» тощо.

Але це суперечило правилам української мови, де сказано, що власні назви треба писати з великої букви.

Тому на засіданні Національної комісії зі стандартів державної мови 15 вересня затвердили рішення, яке дозволяє писати такі назви з маленької, але тільки в неофіційних текстах.

Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні від 15.09.2023 (протокол № 83) обговорила це питання і з урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України, Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України повідомляє, що написання назв «російська федерація», «росія», «москва», «московія», «московське царство», «російська імперія»», «державна дума рф» тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру, – йдеться у повідомленні. 

Новости Днепра про Нацкомісія зі стандартів мови

Нагадаємо, раніше ми писали, що очільник МОН пояснив, коли назву рф треба писати з великої літери, а коли можна з малої. Також після початку повномасштабної війни відомий мовознавець Олександр Авраменко дозволив писати назву росії з маленької літери.

Читайте також:

Новости Днепра про Нацкомісія зі стандартів мови Українська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Де у Дніпрі можна побачити готичний особняк та що там було раніше (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:47
Де у Дніпрі можна побачити готичний особняк та що там було раніше (ФОТО)

У Дніпрі досі збереглося чимало прибуткових будинків, збудованих у місті…

Стало відомо, коли в Україні може запрацювати 5G
Новини Дніпра
Сьогодні 12:37
Стало відомо, коли в Україні може запрацювати 5G

В Україні вже 2024 року може з'явитися стільниковий зв'язок п'ятого…

“Ну годувати – це ж як в туалет ходити”: у Дніпрі в магазині одягу спалахнув скандал через грудне вигодовування
Новини Дніпра
Сьогодні 11:15
“Ну годувати – це ж як в туалет ходити”: у Дніпрі в магазині одягу спалахнув скандал через грудне вигодовування

У Дніпрі розгорівся скандал через грудне вигодовування.

У Дніпрі вандали “розбирають на запчастини” шерингові самокати: зняли колеса та акумулятори (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
У Дніпрі вандали “розбирають на запчастини” шерингові самокати: зняли колеса та акумулятори (ФОТО)

На жаль, шерингові самокати дуже часто стають "жертвами" вандалів.

Наверх