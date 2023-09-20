Нацкомісія зі стандартів мови “ЗА” написання “росія” та «москва» з малої літери, проте є нюанс

Після 24 лютого 2022 року більшість українців, ЗМІ та деякі організації почали писати назву країни-агресорки та всього, що з нею пов'язано, з малої літери - на знак своєї зневаги до ворога.

Наприклад, «російська федерація», «росія», «москва», «московія» тощо.

Але це суперечило правилам української мови, де сказано, що власні назви треба писати з великої букви.

Тому на засіданні Національної комісії зі стандартів державної мови 15 вересня затвердили рішення, яке дозволяє писати такі назви з маленької, але тільки в неофіційних текстах.

Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні від 15.09.2023 (протокол № 83) обговорила це питання і з урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України, Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України повідомляє, що написання назв «російська федерація», «росія», «москва», «московія», «московське царство», «російська імперія»», «державна дума рф» тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що очільник МОН пояснив, коли назву рф треба писати з великої літери, а коли можна з малої. Також після початку повномасштабної війни відомий мовознавець Олександр Авраменко дозволив писати назву росії з маленької літери.

Читайте також:

Українська

Автор: