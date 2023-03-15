Нашли только останки: на Днепропетровщине в подвале гимназии замуровали кошек

В подвале гимназии №39 в Каменском нашли трупы котов. Бездомных животных замуровали там специально, не оставив им никаких шансов на спасение.

Об этом на своей странице сообщила зоозащитница Мария Касенюк.

В общественную организацию «Верный друг» обратились местные жители, сообщив, что в подвале гимназии №39 живьем замуровали котов. Животным не оставили ни еды, ни воды.

14 марта зоозащитники потребовали от директора гимназии пустить их в подвал, чтобы проверить его. Увиденное их шокировало – под стенами, в которых были намертво заколочены вентиляционные окна, лежали мумифицированные трупы взрослых котов и даже котят, умерших в страшных муках.

Администрация гимназии №39 заверила, что подвал каждый день открывают для проветривания, а решение проблем бездомных животных – не обязанность сотрудников учреждения.

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