Нашли только останки: на Днепропетровщине в подвале гимназии замуровали кошек

Об этом на своей странице сообщила зоозащитница Мария Касенюк.
В общественную организацию «Верный друг» обратились местные жители, сообщив, что в подвале гимназии №39 живьем замуровали котов. Животным не оставили ни еды, ни воды.
14 марта зоозащитники потребовали от директора гимназии пустить их в подвал, чтобы проверить его. Увиденное их шокировало – под стенами, в которых были намертво заколочены вентиляционные окна, лежали мумифицированные трупы взрослых котов и даже котят, умерших в страшных муках.
Администрация гимназии №39 заверила, что подвал каждый день открывают для проветривания, а решение проблем бездомных животных – не обязанность сотрудников учреждения.
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