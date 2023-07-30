Нашел золотистую капсулу и ударил по ней топором: в Кривом Роге 9-летний мальчик получил осколочные ранения

В субботу, 29 июля, в больницу Кривого Рога попал 9-летний мальчик, у которого диагностировали множественные поверхностные осколочные ранения.

У ребёнка были повреждены лицо, шея и руки. Об этом пишет «Информатор«.

Сообщается, что мальчик отдыхал у бабушки на даче, где нашёл в хозяйственном помещении золотистую капсулу. Он ударил по ней обухом топора. Предмет разорвался и травмировал ребенка.

Мальчика срочно привезли в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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