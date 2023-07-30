Знайшов золотисту капсулу і вдарив по ній сокирою: у Кривому Розі 9-річний хлопчик отримав осколкові поранення

У дитини були пошкоджені обличчя, шитя та руки. Про це пише “Інформатор”.
Повідомляється, що хлопчик відпочивав у бабусі на дачі, дезнайшов у господарському приміщенні золотисту капсулу. Він вдарив по ній обухом сокири. Предмет розірвався і травмував дитину.
Хлопчика терміново привезли в лікарню, де йому надали необхідну медичну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує.
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