Знайшов золотисту капсулу і вдарив по ній сокирою: у Кривому Розі 9-річний хлопчик отримав осколкові поранення

У суботу, 29 липня, до лікарні Кривого Рога потрапив 9-річний хлопчик, у якого діагностували множинні поверхневі осколкові поранення.

У дитини були пошкоджені обличчя, шитя та руки. Про це пише “Інформатор”.

Повідомляється, що хлопчик відпочивав у бабусі на дачі, дезнайшов у господарському приміщенні золотисту капсулу. Він вдарив по ній обухом сокири. Предмет розірвався і травмував дитину.

Хлопчика терміново привезли в лікарню, де йому надали необхідну медичну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує.

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