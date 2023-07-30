Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Знайшов золотисту капсулу і вдарив по ній сокирою: у Кривому Розі 9-річний хлопчик отримав осколкові поранення

Знайшов золотисту капсулу і вдарив по ній сокирою: у Кривому Розі 9-річний хлопчик отримав осколкові поранення

Сьогодні 17:16
просмотров

У суботу, 29 липня, до лікарні Кривого Рога потрапив 9-річний хлопчик, у якого діагностували множинні поверхневі осколкові поранення.

Новости Днепра про Знайшов золотисту капсулу і вдарив по ній сокирою: у Кривому Розі 9-річний хлопчик отримав осколкові поранення

У дитини були пошкоджені обличчя, шитя та руки. Про це пише “Інформатор”

Повідомляється, що хлопчик відпочивав у бабусі на дачі, дезнайшов у господарському приміщенні золотисту капсулу. Він вдарив по ній обухом сокири. Предмет розірвався і травмував дитину. 

Хлопчика терміново привезли в лікарню, де йому надали необхідну медичну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує. 

Читайте також:

Новости Днепра про Знайшов золотисту капсулу і вдарив по ній сокирою: у Кривому Розі 9-річний хлопчик отримав осколкові пораненняУкраїнська Новости Днепра про Знайшов золотисту капсулу і вдарив по ній сокирою: у Кривому Розі 9-річний хлопчик отримав осколкові пораненняРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі протягом шести днів серпня містянам вимикатимуть газ: адреси та дати
Новини Дніпра
Сьогодні 17:01
У Дніпрі протягом шести днів серпня містянам вимикатимуть газ: адреси та дати

У Дніпрі в серпні ряд житлових будинків залишиться без газу.…

Прикордонники затримали військовозобов’язаних з Дніпропетровщини, які намагалися втекти закордон
Новини Дніпра
Сьогодні 16:46
Прикордонники затримали військовозобов’язаних з Дніпропетровщини, які намагалися втекти закордон

На українсько-угорській ділянці кордону впродовж доби затримали одразу сімох ухилянтів.…

У Кривому Розі знайшли тіло 14-річної дівчинки: імовірно, вона скоїла суїцид
Новини Дніпра
Сьогодні 14:34
У Кривому Розі знайшли тіло 14-річної дівчинки: імовірно, вона скоїла суїцид

У ніч проти неділі, 30 липня, у Кривому Розі померла…

У Нікополі на борді з інформацією про УПЦ МП помітили літеру “Z” – символ російської агресії
Новини Дніпра
Сьогодні 14:21
У Нікополі на борді з інформацією про УПЦ МП помітили літеру “Z” – символ російської агресії

У Нікополі Дніпропетровської області помітили літеру «Z» - символ російської…

Наверх