Нанес окружающей среде ущерб на 430 тыс грн: патрульные Днепропетровщины поймали браконьера

8 травня у Петриківському районі поліцейські помітили на Кам’янському водосховищі чоловіка, що виходив на берег з води у водолазному костюмі та із садком, в якому були раки.

Об этом сообщается в патрульной полиции в Днепропетровской области.

Выяснилось, что мужчина выловил 130 членистоногих. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. По подсчетам рыбинспектора, ущерб, нанесенный окружающей среде, составил более 430 тысяч гривен.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: