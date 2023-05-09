Нанес окружающей среде ущерб на 430 тыс грн: патрульные Днепропетровщины поймали браконьера

Об этом сообщается в патрульной полиции в Днепропетровской области.
Выяснилось, что мужчина выловил 130 членистоногих. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. По подсчетам рыбинспектора, ущерб, нанесенный окружающей среде, составил более 430 тысяч гривен.
Читайте также:
Автор:
Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка в…
Завоевывая свободу и независимость Украины, погиб военнослужащий из Новомосковска Владимир…
Сегодня, 9 мая, в 14:09 на линию «101» сообщили о…
В Украине военное положение, а вместе с ним и мобилизацию…
Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка в Донецкой области, а украинские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Завоевывая свободу и независимость Украины, погиб военнослужащий из Новомосковска Владимир Калина. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Железнодорожного Запорожской области.
С 9 по 11 мая в Днепре и области объявлен оранжевый уровень опасности.
Сегодня, 9 мая, в 14:09 на линию «101» сообщили о возгорании в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице 8 Марта в Желтых Водах.
В Украине военное положение, а вместе с ним и мобилизацию продлили еще на три месяца. Предприятия могут забронировать своих сотрудников, а вот тем, кто еще только учится, чтобы получить отсрочку от мобилизации нужно предоставить в военкомате ряд документов.
В Киевской области обнаружили тело российского пилота.
В Никополе произошла резня.
Проспект Гагарина в Днепре застрял в пробках.
Тот случай, когда все картины – прекрасны!
Боевая часть ракеты чудом не разорвалась.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!