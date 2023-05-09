Наніс довкіллю збитків на 430 тис грн: патрульні Дніпропетровщини піймали браконьєра

8 травня у Петриківському районі поліцейські помітили на Кам’янському водосховищі чоловіка, що виходив на берег з води у водолазному костюмі та із садком, в якому були раки.

Про це повідомляють у патрульній поліції у Дніпропетровській області.

З’ясувалося, що чоловік виловив 130 членистоногих. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. За підрахунками рибінспектора, збиток, нанесений довкіллю склав понад 430 тисяч гривень.

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