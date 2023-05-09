Любителям Лєпса на дніпровських номерах, які вчинили скандал у Львові, вручили повістки

У Львові розгорівся скандал з молодиками, які гучно слухали путініста Лєпса.

Учора розгорівся скандал з молодиками, які у Львові голосно слухали Григорія Лєпса в своєму Range Rover з дніпропетровськими номерами.

Про цей скандал розповів журналіст Роман Гурський. За словами чоловіка, він зробив їм зауваження та попросив хлопців вимкнути російську попсу, яку співає прихильник Путіна та РФ Лєпс. Спочатку вони не розчули питання, а коли зрозуміли про що їх просить незнайомець, почали відбирати в нього телефон.

Потім водій “Ровера” запитав у чоловіка: “А якби твоя музика була в зоні політичних конфліктів”. Роман нічого не відповів та вирішив поскаржитися на молодиків патрульним, які стояли неподалік.

Побачивши куди йде їх опонент, молодики з Range Rover встигли відігнати авто в інше місце та пішки втекли вулицями Львова.

“Я написав заяву до поліції. Проте, як мені пояснили, це лише дрібне хуліганство, і максимум – це адміністративна відповідальність”, – написав Роман.

Патрульні затримали автомобіль, а згодом знайшли хуліганів, які вибили з рук Романа телефон.

Журналіст розповів про цей випадок в своєму Facebook. Ця історія набула розголосу. Користувачі мережі припустили, що це були мешканці Дніпропетровщини, адже авто було з дніпровськими номерами.

У пресслужбі патрульної поліції у Львівській області відреагували на інцидент. Правоохоронці з’ясували, що за кермом знаходився 26-річний мешканець Донецької області, а агресивно поводив себе 20-річний мешканець Одеси. У відділку поліції він отримав протокол за хуліганські дії. Після проведення поліцейськими усіх дій учасники інциденту отримали повістки від військових.

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