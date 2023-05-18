Наказывал за «плохое поведение: в Никополе отчим больше месяца держал на цепи 5-летнего пасынка

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, в Никополе задержали мужчину, который пытал 5-летнего мальчика.
Мужчина приковал ребенка цепью к стене. Сделал он это потому, что мальчик вроде бы «плохо себя вел». Отчим периодически избивал своего пасынка, нанося удары по голове и телу. Полицию вызвали соседи семьи, услышавшие крик малого, который умолял о помощи.
На теле ребенка остались многочисленные ссадины и синяки. В квартире нашли металлическую цепь и крючки, которые отчим использовал для «воспитания». Мать мальчика говорит, что сожитель угрожал ей физической расправой, если она расскажет кому-то о том, что происходит в их квартире.
Полицейские опросили ребенка, используя «Зеленую комнату». Мальчик подтвердил, что его избивали и пытали. После этого его вернули родному отцу, который сейчас живет в Киеве, но приехал как только узнал о случившемся.
В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
На фото цепь и крюк, которыми отчим приковал к стене мальчика.
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