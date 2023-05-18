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  • Наказывал за «плохое поведение: в Никополе отчим больше месяца держал на цепи 5-летнего пасынка

Наказывал за «плохое поведение: в Никополе отчим больше месяца держал на цепи 5-летнего пасынка

Сегодня 13:50
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Жуткая история произошла в Никополе, что на Днепропетровщине.

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Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, в Никополе задержали мужчину, который пытал 5-летнего мальчика.

Мужчина приковал ребенка цепью к стене. Сделал он это потому, что мальчик вроде бы «плохо себя вел». Отчим периодически избивал своего пасынка, нанося удары по голове и телу. Полицию вызвали соседи семьи, услышавшие крик малого, который умолял о помощи.

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На теле ребенка остались многочисленные ссадины и синяки. В квартире нашли металлическую цепь и крючки, которые отчим использовал для «воспитания». Мать мальчика говорит, что сожитель угрожал ей физической расправой, если она расскажет кому-то о том, что происходит в их квартире.

Полицейские опросили ребенка, используя «Зеленую комнату». Мальчик подтвердил, что его избивали и пытали. После этого его вернули родному отцу, который сейчас живет в Киеве, но приехал как только узнал о случившемся.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

На фото цепь и крюк, которыми отчим приковал к стене мальчика.

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