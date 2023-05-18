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  • Карав за “погану поведінку: у Нікополі вітчим понад місяць тримав на ланцюгу 5-річного пасинка

Карав за “погану поведінку: у Нікополі вітчим понад місяць тримав на ланцюгу 5-річного пасинка

Сьогодні 13:50
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Моторошна історія сталася в Нікополі, що на Дніпропетровщині.

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Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, у Нікополі затримали чоловіка, який катував 5-річного хлопчика.

Чоловік прикув дитину ланцюгом до стіни. Зробив він це бо хлопчик начебто “погано себе поводив”. Вітчим періодично бив свого пасинка, завдаючи ударів по голові та тілу. Поліцію викликали сусіди родини, які почули крик малого, який благав про допомогу. 

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На тілі дитини залишилися численні садна та синці. У квартирі знайшли металевий ланцюг та гаки, які вітчим використовував для “виховання”. Матір хлопчика каже, що співмешканець погрожував їй фізичною розправою, якщо вона розповість комусь про те, що відбувається в їхній квартирі. 

Поліціянти опитали дитину, використовуючи “Зелену кімнату”. Хлопчик підтвердив, що його били та катували. Наразі його повернули рідному батькові. 

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На фото ланцюг та гак, якими вітчим прикув до стіни хлопчика. 

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