Над головами жителей Днепра нависают опасные заледеневшие электропровода: кому жаловаться

Недавно в Днепре бушевала непогода. Вьюга, которая началась в минувший четверг, совсем скоро превратилась в мряку, а затем ударил мороз, из-за чего все покрылось тонким слоем льда.
Днепряне жалуются, что кое-где в городе провисли заледеневшие провода. Выглядит это примерно как на фото ниже. Это может произойти как с проводами ДТЭК, так и с проводами КП «Горсвет» и интернет-провайдеров, говорится в телеграм-канале Геннадия Корбана.
Провисший провод опускается ниже, чем должно быть, и становится опасным для людей и автомобилей. Такая угрожающая ситуация, когда электропровод буквально навис над головами прохожих, произошла на жилом массиве Тополь-2, возле дома №35.
По состоянию на данный момент провода уже подтянули, поэтому опасность миновала.
Пожаловаться на обвисшие провода, другие опасные ситуации или коммунальные проблемы можно по номерам Штаба взаимопомощи Общественного совета (с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов):
Телеграмма-канал председателя Общественного совета Геннадия Корбана принимает заявки круглосуточно. Оставить их можно в комментариях: https://t.me/korbanofficial/.
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