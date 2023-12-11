Над головами мешканців Дніпра нависають небезпечні заледенілі електродроти: кому скаржитися

Нещодавно у Дніпрі вирувала негода. Хурделиця, яка почалася в минулий четвер, зовсім скоро перетворилася на мряку, а потім вдарив мороз, через що все покрилося тонким шаром льоду.
Дніпряни скаржаться, що подекуди у місті провисли заледенілі дроти. Виглядає це приблизно як на фото нижче. Це може статися як з проводами ДТЕК, так і з проводами КП Міськсвітло та інтернет-провайдерів, йдеться в телеграм-каналі Геннадія Корбана.
Провислий провід опускається нижче ніж має бути й стає небезпечним для людей і автомобілів. Така загрозлива ситуація, коли електродріт буквально навис над головами перехожих, сталася на житловому масиві Тополя-2, біля будинку №35.
Станом на зараз дроти вже підтягнули, тож небезпека минула.
Поскаржитися на обвислі дроти, інші небезпечні ситуації чи комунальні проблеми можна за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради (з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 години):
Телеграм-канал голови Громадської ради Геннадія Корбана приймає заявки цілодобово. Залишити їх можна у коментарях: https://t.me/korbanofficial/.
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