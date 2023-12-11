Над головами мешканців Дніпра нависають небезпечні заледенілі електродроти: кому скаржитися

У Дніпрі під час негоди провисали замерзлі дроти.

Нещодавно у Дніпрі вирувала негода. Хурделиця, яка почалася в минулий четвер, зовсім скоро перетворилася на мряку, а потім вдарив мороз, через що все покрилося тонким шаром льоду.

Дніпряни скаржаться, що подекуди у місті провисли заледенілі дроти. Виглядає це приблизно як на фото нижче. Це може статися як з проводами ДТЕК, так і з проводами КП Міськсвітло та інтернет-провайдерів, йдеться в телеграм-каналі Геннадія Корбана.

Провислий провід опускається нижче ніж має бути й стає небезпечним для людей і автомобілів. Така загрозлива ситуація, коли електродріт буквально навис над головами перехожих, сталася на житловому масиві Тополя-2, біля будинку №35.

Станом на зараз дроти вже підтягнули, тож небезпека минула.

Куди скаржитися, якщо бачите навислий над головою дріт?

Поскаржитися на обвислі дроти, інші небезпечні ситуації чи комунальні проблеми можна за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради (з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 години):

(095) 816-39-11,

(093) 261-32-25,

(063) 402-79-56,

(063) 681-61-82,

(068) 638-28-48.

Телеграм-канал голови Громадської ради Геннадія Корбана приймає заявки цілодобово. Залишити їх можна у коментарях: https://t.me/korbanofficial/.

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