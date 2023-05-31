Над Днепром зафиксировали необычное оптическое явление (ФОТО)

За год его фиксируют несколько десятков раз.

После обеда в небе над Днепром зафиксировали необычное оптическое явление. Эта своеобразная радуга вокруг Солнца называется гало. Днепрянам удалось снять его на камеру.

Хотя назвать его редким нельзя, ведь в среднем это интересное оптическое явление появляется 70-120 раз в год, однако такое яркое и хорошо заметное гало можно наблюдать только 10-20 раз.

Существует много видов гало. Самые распространенные – солнечное и лунное. Это оптическое явление возникает тогда, когда свет преломляется и отражается в ледяных кристаллах, которые находятся в верхних слоях атмосферы, а именно в перистослойных облаках. Обычно оно возникает в странах с холодным климатом. Именно поэтому чаще гало в наших широтах фиксируют именно зимой, а летом оно появляется довольно редко.

Появление гало свидетельствует об изменении погоды. Чаще всего это предвестник похолодания и прихода влажных атмосферных фронтов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: