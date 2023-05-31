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Над Дніпром зафіксували незвичне оптичне явище (ФОТО)

Сьогодні 14:45
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За рік його фіксують декілька десятків разів.

Новости Днепра про Над Дніпром зафіксували незвичне оптичне явище (ФОТО)

Пообіді у небі над Дніпром зафіксували незвичне оптичне явище. Оця своєрідна веселка навколо Сонця називається гало. Дніпрянам вдалося зазняти його на камеру. 

Хоча назвати його рідкісним не можна, адже у середньому це цікаве оптичне явище з’являється 70-120 разів на рік, проте таке яскраве і добре помітне гало можна спостерігати тільки 10-20 разів. 

Існує чимало видів гало. Найпоширеніші – сонячне та місячне. Це оптичне явище виникає тоді, коли світло заломлюється та відбивається в льодяних кристалах, які знаходяться у верхніх шарах атмосфери, а саме в перисто-шарових хмарах. Зазвичай, воно виникає в країнах з холодним кліматом. Саме тому найчастіше гало в наших широтах фіксують саме взимку, а влітку воно з’являється досить рідко. 

Поява гало свідчить про зміну погоди. Найчастіше, це передвісник похолодання та приходу вологих атмосферних фронтів. 

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