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Набирайте полные ванны: значительная часть Днепра на день останется без воды

Сегодня 18:25
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В окрестностях Днепра на день выключат воду.

Новости Днепра про Набирайте полные ванны: значительная часть Днепра на день останется без воды

Об этом сообщили в коммунальном предприятии Днепропетровского областного совета Аульский водовод.

Так что 21 июля с 8 утра и в 17 вечера не будет воды в поселке Краснополье.

В этот день коммунальщики займутся устранением аварийной ситуации, которая сложилась на одном из участков водопровода.

Людей просят сделать необходимые запасы технической и питьевой воды.

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Новости Днепра про Набирайте полные ванны: значительная часть Днепра на день останется без водыУкраїнська Новости Днепра про Набирайте полные ванны: значительная часть Днепра на день останется без водыРусский

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