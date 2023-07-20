Набирайте полные ванны: значительная часть Днепра на день останется без воды

Об этом сообщили в коммунальном предприятии Днепропетровского областного совета Аульский водовод.
Так что 21 июля с 8 утра и в 17 вечера не будет воды в поселке Краснополье.
В этот день коммунальщики займутся устранением аварийной ситуации, которая сложилась на одном из участков водопровода.
Людей просят сделать необходимые запасы технической и питьевой воды.
Читайте также:
Автор:
Сезон цветения амброзии не за горами, поэтому жители Днепра обеспокоены…
Жители Днепра могут вернуть деньги, оплаченные предыдущему поставщику.
С 1 августа жители Днепра смогут воспользоваться государственной ипотечной программой…
В Днепре под колеса трамвая упал нетрезвый мужчина.
Сезон цветения амброзии не за горами, поэтому жители Днепра обеспокоены некоторыми участками, где развелось это вредное растение.
Жители Днепра могут вернуть деньги, оплаченные предыдущему поставщику.
Сегодня ночью россияне атаковали Юг Украины 38 ракетами и дронами. 18 целей наша ПВО уничтожила.
В Новомосковском районе мужчина пытался взорвать банкомат, чтобы украсть деньги.
С 1 августа жители Днепра смогут воспользоваться государственной ипотечной программой «єОселя» и взять жилье под 7% годовых, но доступна она будет не всем.
Дедушку госпитализировали.
Событие произошло сегодня на жилом массиве Игрень.
В Днепре под колеса трамвая упал нетрезвый мужчина.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект, который должен на законодательном уровне урегулировать вопрос функционирования английского как языка международного общения в Украине.
Приложение Монобанка перестало работать.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!