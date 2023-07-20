Набирайте повні ванни: значна частина Дніпра на день залишиться без води

Про це повідомили в комунальному підприємстві Дніпропетровської обласної ради Аульський водовід.
Тож 21 липня з 8 ранку та о 17 вечора не буде води в селищі Краснопілля.
Цього дня комунальники займуться усуненням аварійної ситуації, яка склалася на одній із ділянок водогону.
Людей просять зробити необхідні запаси технічної та питної води.
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