Набирайте повні ванни: значна частина Дніпра на день залишиться без води

На околицях Дніпра на день вимкнуть воду.

Про це повідомили в комунальному підприємстві Дніпропетровської обласної ради Аульський водовід.

Тож 21 липня з 8 ранку та о 17 вечора не буде води в селищі Краснопілля.

Цього дня комунальники займуться усуненням аварійної ситуації, яка склалася на одній із ділянок водогону.

Людей просять зробити необхідні запаси технічної та питної води.

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