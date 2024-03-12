На ж/м Сокол житель Днепра самостоятельно задержал рецидивиста, оставившего улицу без света

Житель Днепра поймал рецидивиста, который рыскал во дворе многоэтажки, чтобы обокрасть автомобили.

В ночь на 12 марта житель Днепра заметил подозрительного мужчину, который странно себя вел. Это произошло на жилом массиве Сокол, сообщили в патрульной полиции.

Днепрянин позвонил в полицию и сообщил, что задержал вероятного вора. Тот ночью шарил возле автомобилей во дворе и подъездов и перерезал провода, оставив маленькую улочку без наружного освещения.

Задержавший подозрительного мужчину горожанин заподозрил, что тот может быть причастен к совершению краж аккумуляторов из автомобилей, произошедших в последнее время в этом районе.

Патрульные обследовали прилегающую территорию и обнаружили грузовой автомобиль Газель, у которого был открыт капот. Во время поверхностной проверки у задержанного инспекторы обнаружили в сумке перчатки, отвертку, нож, круглогубцы, металлический лом и ключ.

На вопрос, что делал в такое время возлеавтомобилей, он ответить затруднился. Во время проверки личности полицейские выяснили, что задержанный мужчина уже был осужден и отбывал наказание за совершение тяжкого уголовного преступления.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. 26-летний мужчина был доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

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