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  • На ж/м Сокіл житель Дніпра самотужки затримав рецидивіста, який залишив вулицю без світла

На ж/м Сокіл житель Дніпра самотужки затримав рецидивіста, який залишив вулицю без світла

Сьогодні 16:12
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Житель Дніпра піймав рецидивіста, який нишпорив у дворі багатоповерхівки, аби обікрасти автівки.

Новости Днепра про На ж/м Сокіл житель Дніпра самотужки затримав рецидивіста, який залишив вулицю без світла

У ніч на 12 березня житель Дніпра помітив підозрілого чолов’ягу, який нишпорив у дворі. Це сталося на житловому масиві Сокіл, повідомити у патрульній поліції. 

Дніпрянин подзвонив до поліції та повідомив, що затримав ймовірного крадія. Той вночі нишпорив біля автомобілів у дворі й під’їздів, та перерізав проводи, залишивши маленьку вуличку без зовнішнього освітлення. 

Містянин, який затримав підозрілого чоловіка, запідозрив, що той може бути причетним до вчинення крадіжок акумуляторів з автомобілів, які сталися останнім часом у цьому районі.

Патрульні обстежили прилеглу територію і виявили вантажне авто Газель, у якого був відчинений капот. Під час поверхневої перевірки у затриманого інспектори виявили в сумці рукавички, викрутку, ніж, круглогубці, металевий лом та ключ.

На питання, що робив у такий час біля автомобілів він відповісти не зміг. Під час перевірки особи, поліціянти з’ясували, що затриманий чоловік вже був засуджений і відбував покарання за скоєння тяжкого кримінального злочину.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. 26-річного чоловіка доставили до відділку поліції для з’ясування обставин. 

Новости Днепра про На ж/м Сокіл житель Дніпра самотужки затримав рецидивіста, який залишив вулицю без світла

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Новости Днепра про На ж/м Сокіл житель Дніпра самотужки затримав рецидивіста, який залишив вулицю без світлаУкраїнська

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