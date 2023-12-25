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На войне погибла звезда украинских сериалов и актер из Днепра Борис Колесник

Сегодня 18:08
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На войне погиб известный актер из Днепропетровской области.

Новости Днепра про На войне погибла звезда украинских сериалов и актер из Днепра Борис Колесник

23 декабря смертельное ранение получил украинский актер Богдан Колесник. О печальном известии сообщили в Госкино.

В Днепропетровском профессиональном художественно-художественном колледже культуры эту информацию тоже подтвердили и выразили соболезнования семье погибшего актера.

Большая и болезненная потеря для всей художественной семьи нашей страны! На фронте погиб невероятно талантливый актер Богдан Колесник, выпускник театрального отделения нашего колледжа, говорится в сообщении.

Новости Днепра про На войне погибла звезда украинских сериалов и актер из Днепра Борис Колесник

Богдан родился в Кривом Роге, некоторое время учился в колледже в Днепре, а затем получал профессию актера в Киевском театральном университете имени Карпенко-Карого. Впоследствии создал успешную театральную карьеру, выступая в театрах «Белой Вороны», «Личности» и на сцене Луганского академического театра.

Популярность получила благодаря сериалам «СуперКопы», «Опер по вызову», «Топтун», «Маэстро» и «Выходите без звонка».

В 2022 году актер присоединился сначала к терробороне, а затем попал на фронт.

Новости Днепра про На войне погибла звезда украинских сериалов и актер из Днепра Борис Колесник

Лишь в начале декабря Богдан на своих страницах в соцсетях благодарил волонтерам, поддерживающих защитников помощью и донатами.

Вы наш тыл и вера в человечность, – написал актер.

23 декабря его смертельно ранили во время боевых действий.

Богдану было 36 лет. У него осталась дочь и жена.

Лучшего в мире Папы больше нет», — написала в фейсбук жена актера Надежда.

 

Новости Днепра про На войне погибла звезда украинских сериалов и актер из Днепра Борис Колесник

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Новости Днепра про На войне погибла звезда украинских сериалов и актер из Днепра Борис КолесникУкраїнська Новости Днепра про На войне погибла звезда украинских сериалов и актер из Днепра Борис КолесникРусский

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