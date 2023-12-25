На войне погибла звезда украинских сериалов и актер из Днепра Борис Колесник

23 декабря смертельное ранение получил украинский актер Богдан Колесник. О печальном известии сообщили в Госкино.
В Днепропетровском профессиональном художественно-художественном колледже культуры эту информацию тоже подтвердили и выразили соболезнования семье погибшего актера.
Большая и болезненная потеря для всей художественной семьи нашей страны! На фронте погиб невероятно талантливый актер Богдан Колесник, выпускник театрального отделения нашего колледжа, говорится в сообщении.
Богдан родился в Кривом Роге, некоторое время учился в колледже в Днепре, а затем получал профессию актера в Киевском театральном университете имени Карпенко-Карого. Впоследствии создал успешную театральную карьеру, выступая в театрах «Белой Вороны», «Личности» и на сцене Луганского академического театра.
Популярность получила благодаря сериалам «СуперКопы», «Опер по вызову», «Топтун», «Маэстро» и «Выходите без звонка».
В 2022 году актер присоединился сначала к терробороне, а затем попал на фронт.
Лишь в начале декабря Богдан на своих страницах в соцсетях благодарил волонтерам, поддерживающих защитников помощью и донатами.
Вы наш тыл и вера в человечность, – написал актер.
23 декабря его смертельно ранили во время боевых действий.
Богдану было 36 лет. У него осталась дочь и жена.
Лучшего в мире Папы больше нет», — написала в фейсбук жена актера Надежда.
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