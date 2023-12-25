На війні загинув зірка українських серіалів та актор із Дніпра Борис Колесник

23 грудня смертельне поранення отримав український актор Богдан Колесник. Про сумну звістку повідомили в Держкіно.
У Дніпропетровському фаховому мистецько-художньому коледжі культури цю інформацію теж підтвердили та висловили співчуття родині загиблого актора.
Велика й болісна втрата для всієї мистецької родини нашої країни! На фронті загинув неймовірно талановитий актор Богдан Колесник, випускник театрального відділення нашого коледжу, – йдеться у повідомленні.
Богдан народився у Кривому Розі, деякий час навчався у коледжі в Дніпрі, а потім отримував фах актора в Київському театральному університеті імені Карпенка-Карого. Згодом створив успішну театральну кар’єру, виступаючи в театрах “Білої Ворони”, “Особистості” та на сцені Луганського академічного театру.
Популярність здобув завдяки серіалам “СуперКопи”, “Опер за викликом”, “Топтун”, “Маестро” та “Виходьте без дзвінка”.
У 2022 році актор долучився спочатку до тероборони, а потім потрапив на фронт.
Ви наш тил і віра в людяність, – написав актор.
Найкращого в світі Тата більше немає”, – написала у фейсбук дружина актора Надія.
Читайте також:
Автор:
Цього року новорічний стіл для мешканців Дніпра коштуватиме в середньому…
У Дніпрі пес заліз до маршрутки й відмовлявся звідти вилізати.
У Дніпровському районі під час пожежі загинув чоловік.
У Дніпрі грабіжник стежив за жінкою від магазину, щоб напасти…