На війні загинув зірка українських серіалів та актор із Дніпра Борис Колесник

На війні загинув відомий актор з Дніпропетровщини.

23 грудня смертельне поранення отримав український актор Богдан Колесник. Про сумну звістку повідомили в Держкіно.

У Дніпропетровському фаховому мистецько-художньому коледжі культури цю інформацію теж підтвердили та висловили співчуття родині загиблого актора.

Велика й болісна втрата для всієї мистецької родини нашої країни! На фронті загинув неймовірно талановитий актор Богдан Колесник, випускник театрального відділення нашого коледжу, – йдеться у повідомленні.

Богдан народився у Кривому Розі, деякий час навчався у коледжі в Дніпрі, а потім отримував фах актора в Київському театральному університеті імені Карпенка-Карого. Згодом створив успішну театральну кар’єру, виступаючи в театрах “Білої Ворони”, “Особистості” та на сцені Луганського академічного театру.

Популярність здобув завдяки серіалам “СуперКопи”, “Опер за викликом”, “Топтун”, “Маестро” та “Виходьте без дзвінка”.

У 2022 році актор долучився спочатку до тероборони, а потім потрапив на фронт.

Лише на початку грудня Богдан на своїх сторінках у соцмережах дякував із передової волонтерам, що підтримують захисників допомогою і донатами. Ви наш тил і віра в людяність, – написав актор. 23 грудня його смертельно поранили під час бойових дій.

Богдану було 36 років. У нього залишилася донька та дружина.

Найкращого в світі Тата більше немає”, – написала у фейсбук дружина актора Надія.

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