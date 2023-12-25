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  • На війні загинув зірка українських серіалів та актор із Дніпра Борис Колесник

На війні загинув зірка українських серіалів та актор із Дніпра Борис Колесник

Сьогодні 18:08
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На війні загинув відомий актор з Дніпропетровщини.

Новости Днепра про На війні загинув зірка українських серіалів та актор із Дніпра Борис Колесник

23 грудня смертельне поранення отримав український актор Богдан Колесник. Про сумну звістку повідомили в Держкіно. 

У Дніпропетровському фаховому мистецько-художньому коледжі культури цю інформацію теж підтвердили та висловили співчуття родині загиблого актора. 

Велика й болісна втрата для всієї мистецької родини нашої країни! На фронті загинув неймовірно талановитий актор Богдан Колесник, випускник театрального відділення нашого коледжу, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про На війні загинув зірка українських серіалів та актор із Дніпра Борис Колесник

Богдан народився у Кривому Розі, деякий час навчався у коледжі в Дніпрі, а потім отримував фах актора в Київському театральному університеті імені Карпенка-Карого. Згодом створив успішну театральну кар’єру, виступаючи в театрах “Білої Ворони”, “Особистості” та на сцені Луганського академічного театру.

Популярність здобув завдяки серіалам “СуперКопи”, “Опер за викликом”, “Топтун”, “Маестро” та “Виходьте без дзвінка”.

У 2022 році актор долучився спочатку до тероборони, а потім потрапив на фронт. 

Новости Днепра про На війні загинув зірка українських серіалів та актор із Дніпра Борис Колесник

Лише на початку грудня Богдан на своїх сторінках у соцмережах дякував із передової волонтерам, що підтримують захисників допомогою і донатами.
 
Ви наш тил і віра в людяність, – написав актор.
23 грудня його смертельно поранили під час бойових дій. 
 
Богдану було 36 років. У нього залишилася донька та дружина. 
 
Найкращого в світі Тата більше немає”, – написала у фейсбук дружина актора Надія. 
 

Новости Днепра про На війні загинув зірка українських серіалів та актор із Дніпра Борис Колесник

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Новости Днепра про На війні загинув зірка українських серіалів та актор із Дніпра Борис КолесникУкраїнська

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